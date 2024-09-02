Υποχωρούν οι διαδηλωτές και αδειάζουν σταδιακά τους δρόμους του Τελ Αβίβ μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος της Εργατικής Ομοσπονδίας Χισταντρούτ, Arnon Bar-David ανέφερε ότι σέβεται την απόφαση του Εργατικού Δικαστηρίου να τερματίσει την απεργία στις 2:30 μ.μ και όχι στις 6 το απόγευμα όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

«Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η απεργία αλληλεγγύης ήταν ένα σημαντικό μέτρο και στέκομαι πίσω από αυτό. Παρά τις προσπάθειες να χρωματιστεί η αλληλεγγύη ως πολιτική, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ψήφισαν με τα πόδια τους», αναφέρει σε δήλωσή του.

«Ευχαριστώ τον καθένα από εσάς — αποδείξατε ότι η μοίρα των ομήρων δεν είναι δεξιά ή αριστερή, υπάρχει μόνο ζωή ή θάνατος και δεν θα επιτρέψουμε να εγκαταλειφθεί η ζωή», δήλωσε.

Εν τω μεταξύ, το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων ενθαρρύνει το κοινό να συνεχίσει τις διαδηλώσεις παρά την απόφαση.

«Δεν πρόκειται για απεργία, αλλά για τη διάσωση των 101 ομήρων, που εγκατέλειψε ο (πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου με την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη», λέει το φόρουμ, αναφερόμενο στην ψηφοφορία των υπουργών που υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη παρουσία του IDF στο Διάδρομος Φιλαδέλφου.

Το εργατικό δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα ότι η γενική απεργία πρέπει να τελειώσει στις 2.30μμ. Το Ισραήλ έχει «παραλύσει» λόγω της γενική απεργίας που πραγματοποιείται με βασικό αίτημα μία συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων, που εξακολουθεί να έχει στα χέρια της η Χαμάς.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν από το πρωί σε κεντρικούς οδικούς άξονες στο Τελ Αβίβ τραγουδώντας, φωνάζοντας και εμποδίζοντας την κυκλοφορία ζητώντας την άμεση απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα μετά και τον εντοπισμό των σορών των 6 ομήρων της Χαμάς το περασμένο Σάββατο σε σήραγγα. Επιχειρήσεις, σχολεία και αεροδρόμια αντιμετώπισαν επίσης σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Από τις διαδηλώσεις πολλά νοσοκομεία παρέχουν μειωμένες υπηρεσίες και οι τράπεζες είναι κλειστές, αλλά ορισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις παραμένουν ανοιχτές. Το Reuters αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι εργοδότες επέτρεψαν στο προσωπικό να συμμετάσχει στην απεργία.

Τα δρομολόγια λεωφορείων και τραμ σε ορισμένες περιοχές είτε ακυρώθηκαν είτε τμηματικά.



Παράλληλα, απεργούν σήμερα και οι εργαζόμενοι στο κύριο εμπορικό λιμάνι της χώρας στη Χάιφα ενώ ορισμένες αναχωρήσεις πτήσεων να ανεστάλησαν.

Επτά συλλήψεις διαδηλωτών

Επτά άτομα που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις συνελήφθησαν σήμερα στο Τελ Αβίβ για «παραβίαση της δημόσιας τάξης και διατάραξη της κυκλοφορίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεκάδες διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία οχημάτων χρησιμοποιώντας καπνογόνα «πριν από λίγο».

«Οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν γρήγορα στο σημείο, επιχείρησαν να απομακρύνουν τους ταραχοποιούς και να αποκαταστήσουν την εύρυθμη κυκλοφορία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

