Τα νήπια δεν θα πρέπει να παρακολουθούν οθόνες καθόλου, όπως ενημέρωσαν σήμερα τους γονείς οι σουηδικές αρχές.

Τα παιδιά κάτω της ηλικίας των δύο ετών θα πρέπει να μην εκτίθενται καθόλου σε ψηφιακά μέσα και στην τηλεόραση, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας.

Τα παιδιά ηλικίας από δύο έως πέντε ετών θα πρέπει να περιορίζονται σε μέγιστη ημερήσια παρακολούθηση μιας ώρας, σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, ενώ εκείνα από έξι έως 12 δεν θα πρέπει να περνούν πάνω από μία ή δύο ώρες ημερησίως μπροστά από οθόνη.

Οι έφηβοι από 13 ως 18 ετών θα πρέπει να περιορίζονται σε δύο με τρεις ώρες παρακολούθησης οθόνης την ημέρα, αποφάνθηκε η υπηρεσία.

"Για μεγάλο διάστημα, έχει επιτραπεί σε smartphones και σε άλλες οθόνες να εισβάλουν σε κάθε τομέα της ζωής των παιδιών μας", είπε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Δημόσιας Υγείας Γιάκομπ Φόρσμεντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Σουηδοί έφηβοι 13 με 16 ετών περνούν 6,5 ώρες ημερησίως, κατά μέσο όρο, μπροστά από τις οθόνες τους εκτός του σχολικού ωραρίου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι αυτό δεν τους επιτρέπει "πολύ χρόνο για ομαδικές δραστηριότητες, σωματική άσκηση και επαρκή ύπνο" και εξέφρασε θλίψη για μια "κρίση ύπνου" που επικρατεί στη χώρα επισημαίνοντας ότι περισσότεροι από τους μισούς 15χρονους δεν κοιμούνται αρκετά.

Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας πρότεινε επίσης τα παιδιά να μη χρησιμοποιούν οθόνες προτού πέσουν για ύπνο και τα τηλέφωνα και τα tablets να μη βρίσκονται στο υπνοδωμάτιο στη διάρκεια της νύχτας.

Η υπηρεσία επικαλέστηκε έρευνα που δείχνει ότι η υπερβολική χρήση οθόνης μπορεί να οδηγήσει σε κακή ποιότητα ύπνου, κατάθλιψη και κακή εικόνα σώματος.

Στο παρελθόν, η κυβέρνηση της Σουηδίας είχε ανακοινώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης της χρήσης smartphones σε δημοτικά σχολεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.