Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης, που συγκαταλεγόταν στους ομήρους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς στο Ισραήλ, σκοτώθηκε την ημέρα της επίθεσης.

Στον ιστότοπό του, ο στρατός ανέφερε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ότι ο 19χρονος στρατιώτης Ιτάι Χεν, «έπεσε» στη μάχη στις 7 Οκτωβρίου και μεταφέρθηκε στη Γάζα «από μια τρομοκρατική οργάνωση».

Itay Chen, a 19-year-old Israeli soldier with dual Israeli-U.S. nationality, has been confirmed dead, the White House announced Tuesday. https://t.co/hVye1nZx3K — CBS News (@CBSNews) March 12, 2024

Σε ανακοίνωσή του, το Families Forum, μια ένωση οικογενειών συγγενών ομήρων, διευκρίνισε ότι ο στρατιώτης βρισκόταν σε πόστο «στα σύνορα μεταξύ της Γάζας» και του Ισραήλ και «πιάστηκε όμηρος» στις 7 Οκτωβρίου.

«Το πτώμα του Ιτάι κρατείται ακόμα από τη Χαμάς» στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε αυτή η ένωση.

Ο Ιτάι Χεν ήταν στη λίστα των ανθρώπων που απήχθησαν στο νότιο Ισραήλ. Η επιβεβαίωση του θανάτου του ανεβάζει στους 32 τον αριθμό των ομήρων που πιστεύεται ότι έχουν πεθάνει, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, από τους συνολικά 130 που κρατούνται ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε συντετριμμένος από το νέο του θανάτου του Ιτάι Χεν που είχε ισραηλινή και αμερικανική υπηκοότητα.

«Επαναβεβαιώνω τη δέσμευσή μου προς όλες τις οικογένειες όσων κρατούνται ακόμη όμηροι: είμαστε δίπλα σας. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να εργαζόμαστε για να φέρουμε τους αγαπημένους σας πίσω», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

Itay Chen is now confirmed dead, murdered by Hamas, his body held by the terrorists in Gaza. Time is running out for the other hostages. Itay was 19, an American-Israeli.



President Biden said this: "Today, our hearts are heavy. Jill and I are devastated to learn that American… pic.twitter.com/C5oYLGjo26 — Michael Dickson (@michaeldickson) March 12, 2024

Χαμάς: Δεν γνωρίζουμε ποιος από τους ομήρους είναι «ζωντανός ή νεκρός»

Συνολικά, περίπου 250 Ισραηλινοί και υπήκοοι άλλων χωρών απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου. Στα τέλη Νοεμβρίου, μια εκεχειρία επτά ημερών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς επέτρεψε την απελευθέρωση 105 ομήρων σε αντάλλαγμα 240 Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ απαιτεί, στο πλαίσιο των τρεχουσών συζητήσεων για μια νέα εκεχειρία, η Χαμάς να παράσχει ακριβή κατάλογο των ομήρων που είναι ακόμη ζωντανοί, αλλά το παλαιστινιακό κίνημα αναφέρει ότι δεν γνωρίζει ποιος από τους ομήρους είναι «ζωντανός ή νεκρός».

Στα αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτική επίθεση που έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής 31.184 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειοψηφία τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

