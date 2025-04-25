Λογαριασμός
Νεκρός Ρώσος στρατηγός από έκρηξη σε παγιδευμένο όχημα - Νέα βίντεο λίγο μετά την έκρηξη

Η βόμβα πυροδοτήθηκε από απόσταση όταν ο αξιωματικός πέρασε δίπλα από το παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο - Οι πρώτες πληροφορίες 

UPDATE: 15:33
Μόσχα: Νεκρός ανώτερος αξιωματικός του ρωσικού στρατού

Ένας ανώτερος αξιωματικός του ρωσικού στρατού σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη αυτοκινήτου στο προάστιο Μπαλάσιχα της Μόσχας, όπως μεταδίδουν ρωσικά δίκτυα.

Το Mash ανέφερε ότι ο αξιωματικός που σκοτώθηκε είναι ο υποστράτηγος Γιάροσλαβ Μοσκάλικ και ήταν δεύτερος τη τάξει στη Διεύθυνση Βασικών Επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του ρωσικού στρατού.

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Baza, η οποία έχει πηγές στις ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε ότι μια βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε σταθμευμένο όχημα πυροδοτήθηκε από απόσταση όταν ο αξιωματικός -ο οποίος διέμενε στην περιοχή- πέρασε δίπλα από το αυτοκίνητο.

Ο Μοσκάλικ γεννήθηκε το 1966, και από το 1983 έως το 1987 σπούδασε στην Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Διοίκησης της Άπω Ανατολής στο Μπλαγκοβέστσενσκ. Υπηρέτησε στον στρατό για περισσότερα από 40 χρόνια.

 Η αστυνομία δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για δολοφονία, καθώς και έρευνα για παράνομη διακίνηση εκρηκτικών υλών.

Υπάρχουν αναφορές πως το όχημα ανήκε στον ίδιο, ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα. Το όχημα ήταν μάρκας Volkswagen. 

