Μόσχα: Νεκρός ανώτερος αξιωματικός του ρωσικού στρατού

Ένας ανώτερος αξιωματικός του ρωσικού στρατού σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη αυτοκινήτου στο προάστιο Μπαλάσιχα της Μόσχας, όπως μεταδίδουν ρωσικά δίκτυα.

Το Mash ανέφερε ότι ο αξιωματικός που σκοτώθηκε είναι ο υποστράτηγος Γιάροσλαβ Μοσκάλικ και ήταν δεύτερος τη τάξει στη Διεύθυνση Βασικών Επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του ρωσικού στρατού.

Per Russian media, a car exploded in the Moscow suburbs, killing Major General Yaroslav Moskalik, deputy chief of the Russian General Staff’s Main Operational Directorate. The bomb detonated as he passed the vehicle. pic.twitter.com/pQq39cOmRa — WarTranslated (@wartranslated) April 25, 2025

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Baza, η οποία έχει πηγές στις ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε ότι μια βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε σταθμευμένο όχημα πυροδοτήθηκε από απόσταση όταν ο αξιωματικός -ο οποίος διέμενε στην περιοχή- πέρασε δίπλα από το αυτοκίνητο.

Ο Μοσκάλικ γεννήθηκε το 1966, και από το 1983 έως το 1987 σπούδασε στην Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Διοίκησης της Άπω Ανατολής στο Μπλαγκοβέστσενσκ. Υπηρέτησε στον στρατό για περισσότερα από 40 χρόνια.

BREAKING: Deputy chief of the Main Operations Directorate of the Russian General Staff, Yaroslav Moskalik, was killed when his Volkswagen exploded near Nesterov Boulevard in Balashikha, Moscow Region, according to Russian sources. pic.twitter.com/4qdi43vqQC — Intel Tower🗽 (@inteltower) April 25, 2025

⚡️⚡️ Major General Yaroslav Moskalik, the deputy chief of the Russian General Staff’s Main Operational Directorate, was killed in a car explosion outside Moscow, pro-Kremlin media report.



Read more: https://t.co/DaeBpxmRZj pic.twitter.com/lJUHLlzyqo — The Moscow Times (@MoscowTimes) April 25, 2025

Η αστυνομία δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για δολοφονία, καθώς και έρευνα για παράνομη διακίνηση εκρηκτικών υλών.

⚡️Russian Telegram channels report that Russian Major General Yaroslav Moskalik, deputy chief of the Main Operations Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces was blown up in his car in Moscow region.



Information hasn’t been confirmed. pic.twitter.com/NZBzbOPx2N — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 25, 2025

Υπάρχουν αναφορές πως το όχημα ανήκε στον ίδιο, ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα. Το όχημα ήταν μάρκας Volkswagen.

