Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας προέτρεψε την Ουάσινγκτον την Παρασκευή να σταματήσει να «παραπλανεί το κοινό» σχετικά με τις διμερείς διαπραγματεύσεις για τους δασμούς και είπε ότι δεν είναι ενήμερο για τις αναφορές που θέλουν το Πεκίνο κινείται προς την εξαίρεση ορισμένων αμερικανικών εισαγόμενων προϊόντων από τους δασμούς.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δεν συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις ή συνομιλίες για το ζήτημα των δασμών», δήλωσε ο Guo Jiakun, εκπρόσωπος του υπουργείου τους, σε συνέντευξη Τύπου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Πέμπτη ότι οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν σε εξέλιξη. Ωστόσο, τόσο το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, όσο και το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας το αρνήθηκαν.

Ο Guo Jiakun δήλωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες του εάν η Κίνα σχεδιάζει δασμολογικές εξαιρέσεις σε ορισμένες εισαγωγές από τις ΗΠΑ.

Reuters: Το Πεκίνο έχει σιωπηρά εξαιρέσει ορισμένα προϊόντα από τους δασμούς

Σύμφωνα με διεθνή μέσα - μεταξύ αυτών και το Reuters - η Κίνα έχει σιωπηρά εξαιρέσει ορισμένα αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα από τους δασμούς του 125% και ζητά από τις επιχειρήσεις να καταγράψουν τα προϊόντα που είναι πιθανόν να περιληφθούν στις εξαιρέσεις αυτές, σε μία ένδειξη ότι το Πεκίνο ανησυχεί για τις συνέπειες του εμπορικού πολέμου με την Ουάσινγκτον και κινείται προς την λήψη μέτρων.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την αλλαγή του τόνου στην Ουάσινγκτον, δείχνουν ότι οι δύο παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις ζυγίζουν τις επιπτώσεις και είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε υποχωρήσεις στον πόλεμο των δασμών.

Ομάδα του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου συγκεντρώνει λίστες προϊόντων που μπορούν να εξαιρεθούν από τους δασμούς και ζητά από τις επιχειρήσεις να διατυπώσουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με πηγή που δεν κατονομάζεται.

Πηγή: skai.gr

