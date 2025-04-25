Η Ουκρανία ορκίζεται εκδίκηση για το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο

Η Ουκρανία ορκίζεται εκδίκηση για τη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο που σκότωσε τουλάχιστον 12 και τραυμάτισε 90 ανθρώπους αυτή την εβδομάδα.

«Οι σημαίες στην πρωτεύουσα είναι κατεβασμένες σε ένδειξη πένθους, αλλά ο ένοπλος αγώνας μας συνεχίζεται - είμαστε δυνατοί και θα διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία θα λάβει την τιμωρία που της αξίζει», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας, Κιρίλο Μπουντάνοφ.

Το Κίεβο έχει κηρύξει πένθος, με τις σημαίες να μην κυματίζουν σε όλη την πρωτεύουσα.

Υπενθυμίζεται πως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, η Ρωσία έπληξε το Κίεβο και άλλες 9 περιοχές της Ουκρανίας με περισσότερους από 150 πυραύλους και drones.

Η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας ολοκλήρωσε την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια ενός κτιρίου κατοικιών στην περιοχή Sviatoshynskyi του Κιέβου, που χτυπήθηκε από πύραυλο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν αρκετοί άνθρωποι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία ενδέχεται να χρησιμοποίησε βαλλιστικό πύραυλο της Βόρειας Κορέας στο χτύπημα.

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν πρέπει να μείνει μόνη της απέναντι σε τέτοιες απειλές», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, καλώντας τους συμμάχους να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, η ομάδα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ εργάζεται για μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με την Ρωσία, η οποία προβλέπει την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στο Κρεμλίνο. Ο Τραμπ περιέγραψε τα πλήγματα στο Κίεβο ως «μη αναγκαία», λέγοντας πως έγιναν σε μια πολύ κακή χρονική στιγμή και ζήτησε από τον Πούτιν να «ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ».

Ο Τραμπ απάντησε επίσης στις επικρίσεις ότι ασκεί πίεση μόνο στο Κίεβο και όχι στη Μόσχα, εξαναγκάζοντάς την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για το ΝΑΤΟ, ενώ δεν προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας.

«Πιέζουμε πολύ τη Ρωσία και η Ρωσία το γνωρίζει αυτό. Αλλιώς δεν θα μιλούσε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Ωστόσο, το Κίεβο τονίζει ότι ο Τραμπ ασκεί πίεση ισότιμα και δίκαια.

«Βιάζεται και πιέζει επειδή θέλει να πετύχει μια συμφωνία (μέχρι την επέτειο των 100 ημερών θητείας του)», δήλωσε στο POLITICO Ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις.

«Το πρόβλημα είναι ότι οι Αμερικανοί λένε κάτι δημοσίως και ασκούν πίεση στην Ουκρανία, αλλά δεν λένε ευθέως τι ακριβώς θέλουν. Τι εδάφη εννοούν; Δεν το λένε ευθέως», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

