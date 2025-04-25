Πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσαν σήμερα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, ενώ τους 23 έφτασαν οι νεκροί από χθεσινό ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον σπιτιού στη Τζαμπάλια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ένας άνδρας, η έγκυος σύζυγός του και τα τρία τους παιδιά σκοτώθηκαν όταν επλήγη η σκηνή στην οποία διέμεναν στον καταυλισμό αλ Μαουάσι.

Προς το παρόν οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή. Το Ισραήλ επεσήμανε ότι τις εξετάζει.

Όπως μετέδωσε το WAFA, ένα 3χρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μία από τις σκηνές του καταυλισμού, αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν η πυρκαγιά ξέσπασε λόγω της ισραηλινής επίθεσης.

Ο καταυλισμός αλ Μαουάσι, στο νοτιοδυτικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου, είχε χαρακτηριστεί ανθρωπιστική ζώνη από τον στρατό του Ισραήλ. Ωστόσο ο καταυλισμός έχει γίνει επανειλημμένα στόχος αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ, με τον στρατό να δηλώνει ότι στοχοθετεί υποδομές από τις οποίες δρα η Χαμάς.

Στο μεταξύ η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε σήμερα ότι 11 ακόμη πτώματα εντοπίστηκαν σε σπίτι που επλήγη χθες Πέμπτη από ισραηλινό πλήγμα στη Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Οι σοροί προστίθενται στους 12 που είχαν εντοπιστεί στο σπίτι χθες, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών από αυτόν τον βομβαρδισμό σε 23.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 1.980 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 18 Μαρτίου, όταν ο στρατός του Ισραήλ επανέλαβε τις επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακα, σπάζοντας μια εκεχειρία σχεδόν δύο μηνών.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς – έπειτα από την επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος εναντίον του ισραηλινού εδάφους— έχουν σκοτωθεί στη Γάζα περισσότεροι από 51.355 Παλαιστίνιοι.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε χθες Πέμπτη ότι αν το Ισραήλ «δεν διαπιστώσει πρόοδο στην επιστροφή των ομήρων στο εγγύς μέλλον, θα επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας σε μια πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση» στη Λωρίδα της Γάζας.

