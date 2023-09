ΗΠΑ και Βρετανία βοήθησαν το Κίεβο να πλήξει το αρχηγείο του ρωσικού στόλου, κατήγγειλε η Μόσχα Κόσμος 11:45, 27.09.2023 linkedin

«Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η επίθεση είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων και εξαπολύθηκε έπειτα από αίτημα των αμερικανικών και βρετανικών υπηρεσιών Πληροφοριών», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα.