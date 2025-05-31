Μασκ: Παραμένω στην υπηρεσία του προέδρου Τραμπ

Τη διάθεσή του να συνεχίσει να συμβουλεύει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, και μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία της Yπηρεσίας Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE) εξέφρασε ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ.

«Προσβλέπω να παραμείνω φίλος και σύμβουλος και, ελπίζω, αν υπάρχει κάτι που ο πρόεδρος θέλει να κάνω, είμαι στην υπηρεσία του προέδρου», δήλωσε ο Μασκ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσε με τον Τραμπ την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

«Αυτό δεν είναι το τέλος της DOGE, αλλά στην πραγματικότητα η αρχή», πρόσθεσε.

Το σχόλιο του Μασκ υποδηλώνει ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX σχεδιάζει να παραμείνει στο πλευρό του προέδρου παρά τις δεσμεύσεις του να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή και να δώσει προτεραιότητα στην επιχειρηματική του αυτοκρατορία.

Ως επικεφαλής της DOGE, οι προσπάθειες του Μασκ να μειώσει τις δαπάνες και τις θέσεις εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους Δημοκρατικούς, καθώς και από πολίτες που έχουν εκφράσει μάλιστα τη δυσαρέσκειά τους με δράσεις κατά της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων του δισεκατομμυριούχου.

Η εκδήλωση της Παρασκευής, όπως σημειώνει το Bloomberg, φαίνεται να αντικρούσει πρόσφατα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχασε την εύνοια της Ουάσινγκτον, κάτι που τροφοδοτήθηκε εν μέρει και από την κριτική που άσκησε ο Μασκ για ορισμένες από τις δασμολογικές και φορολογικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Τραμπ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μασκ, δίνοντάς του μάλιστα ένα «χρυσό κλειδί».

«Ο Έλον δεν φεύγει πραγματικά», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «θα πηγαινοέρχεται».

