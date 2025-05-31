Συρρικνώνεται η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας εν μέσω εμπορικών εντάσεων

Η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας συρρικνώθηκε τον Μάιο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με επίσημη έρευνα που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, τροφοδοτώντας τις προσδοκίες για περισσότερα μέτρα τόνωσης της οικονομίας εν μέσω ενός παρατεταμένου εμπορικού πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο επίσημος δείκτης προμηθειών βελτιώθηκε ελαφρώς στις 49,5 μονάδες τον Μάιο από 49,0 τον Απρίλιο, αλλά παρέμεινε κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, σύμφωνα με το Reuters.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι παραβίασε μια αμφίδρομη συμφωνία για την άρση των δασμών και αποκάλυψε τον διπλασιασμό των παγκόσμιων δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο στο 50%, κλονίζοντας για άλλη μια φορά το διεθνές εμπόριο.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών υποδηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις δεν βελτιώνονται», δήλωσε ο Ζίουι Ζανγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management.

«Οι εταιρείες στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες με έκθεση στο διεθνές εμπόριο λειτουργούν υπό διαρκώς υψηλή αβεβαιότητα. Αυτό θα επηρεάσει τις προοπτικές ανάπτυξης και στις δύο χώρες.»

Ο υποδείκτης παραγγελιών αυξήθηκε στις 49,8 μονάδες τον Μάιο από 49,2 μονάδες τον Απρίλιο, ενώ ο υποδείκτης εξαγωγών αυξήθηκε στις 47,5 μονάδες από 44,7 μονάδες.

Ορισμένες εταιρείες ανέφεραν αξιοσημείωτη ανάκαμψη στο εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με βελτιώσεις τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές, δήλωσε ο ανώτερος στατιστικολόγος της NBS, Ζάο Κινγκέ.

Ο μη μεταποιητικός δείκτης, ο οποίος περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τις κατασκευές, μειώθηκε στις 50,3 μονάδες από 50,4, παραμένοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι το Πεκίνο θα εφαρμόσει περισσότερα νομισματικά και δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης τους επόμενους μήνες για να στηρίξει την ανάπτυξη και να προστατεύσει την οικονομία από τους δασμούς.

Οι μειώσεις των επιτοκίων και μια σημαντική «ένεση» ρευστότητας ήταν μεταξύ των μέτρων χαλάρωσης που ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα αυτόν τον μήνα.

Το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν σε μια 90ήμερη παύση κατά τη διάρκεια της οποίας και οι δύο θα μειώσουν τους εισαγωγικούς δασμούς, αυξάνοντας τις ελπίδες για άμβλυνση της έντασης, αλλά οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι αργές εν μέσω επίμονων παγκόσμιων οικονομικών κινδύνων.

Η απόφαση του Τραμπ να ξεχωρίσει την Κίνα στον παγκόσμιο εμπορικό του πόλεμο έχει προκαλέσει μεγάλες ανησυχίες για μια οικονομία που βασίζεται στις εξαγωγές για να δώσει ώθηση στην οικονομία της ενόψει της ασθενούς εγχώριας ζήτησης και των αποπληθωριστικών πιέσεων.

Τη Δευτέρα, ο οίκος αξιολόγησης Moody's διατήρησε τις αρνητικές προοπτικές του για την Κίνα, επικαλούμενος την ανησυχία για τις εντάσεις με τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους που θα μπορούσαν να έχουν διαρκή αντίκτυπο στο πιστωτικό της προφίλ.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η κυβερνητική πολιτική είχε αντιμετωπίσει τις προηγούμενες ανησυχίες της σχετικά με την υγεία των κρατικών επιχειρήσεων και το χρέος της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες οδήγησαν σε υποβάθμιση στα τέλη του 2023.

Η οικονομία της Κίνας αναπτύχθηκε ταχύτερα από το αναμενόμενο το πρώτο τρίμηνο και η κυβέρνηση έχει διατηρήσει έναν στόχο ανάπτυξης περίπου 5% φέτος, αλλά οι αναλυτές φοβούνται ότι οι αμερικανικοί δασμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν την οικονομία σε απότομη πτώση.

Οι εξαγωγές ξεπέρασαν τις προβλέψεις τον Απρίλιο, ενισχυμένες από τη ζήτηση για υλικά από ξένους κατασκευαστές που έσπευσαν να εξάγουν προϊόντα για να αξιοποιήσουν στο έπακρο την 90ήμερη παύση των δασμών του Προέδρου Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

