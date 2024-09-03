Μογγολία; Υποδοχή… αλά Τζένγκις Χαν στον Πούτιν στη Μογγολία

Λαμπρή υποδοχή επιφύλαξαν τη Δευτέρα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στη Μογγολία, η οποία βρίσκεται στη διαδρομή ενός νέου σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Ρωσία με την Κίνα.

Τον Πούτιν υποδέχθηκε μια τιμητική φρουρά με ιππείς με πλήρη πολεμική εξάρτυση της εποχής του Τζένγκις Χαν, ο οποίος ένωσε τις μογγολικές φυλές και ίδρυσε την Αυτοκρατορία των Μογγόλων, μια από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία. Παράλληλα, η αχανής πλατεία Σουχμπάαταρ στην πρωτεύουσα Ουλάν Μπατόρ είναι διακοσμημένη με τις σημαίες της Μογγολίας και της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε σήμερα με τον Mογγόλο ομόλογό του Ουχναγκίν Χουρελσούχ στη διάρκεια λαμπρής τελετής που οργανώθηκε στην κεντρική πλατεία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Μογγολία - μέλος του Διεθνούς Ποινικούς Δικαστηρίου - υποτίθεται ότι θα πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα με τα εντάλματα του δικαστηρίου και να συλλάβει τον Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία υπενθύμισαν και οι δύο στο έθνος της Ανατολικής Ασίας αυτήν την υποχρέωση τις τελευταίες ημέρες, αλλά Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν ότι «δεν ανησυχούν» για την επίσκεψη του Πούτιν.



Το ένταλμα του ΔΠΔ, που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2023, κατηγορεί τον Πούτιν για εγκλήματα πολέμου που σχετίζονται με τον εκτοπισμό και τη μεταφορά παιδιών από τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσία.

Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Его встретил почетный караул pic.twitter.com/BncsbsK2aC — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 2, 2024



Δεν υπάρχει ακόμη ένδειξη ότι η Μογγολία σχεδιάζει να συλλάβει τον Πούτιν. Εάν δεν το κάνει, πιθανότατα θα αντιμετωπίσει δίωξη για την αδράνειά της, δήλωσε στο Politico ένας νομικός εμπειρογνώμονας.



«Η Μογγολία σίγουρα θα διωχθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για παραβίαση του καθήκοντος της συνεργασίας», δήλωσε ο Ταμάς Χόφμαν, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Νομικών Σπουδών.



«Το ΔΠΔ μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στη Συνέλευση των Μερών, η οποία θα μπορούσε να καταδικάσει την παραβίαση της Μογγολίας στο πλαίσιο μιας λεγόμενης διαδικασίας μη συμμόρφωσης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σοβαρές συνέπειες, όπως κυρώσεις, για την παραβατική χώρα», διευκρίνισε ο Χόφμαν.



Πηγή: skai.gr

