Σχολικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε πλήθος στην Κίνα - 11 νεκροί, ανάμεσά τους μαθητές

Σχολικό λεωφορείο από ακόμη άγνωστη αιτία έπεσε πάνω σε πεζούς σε πόλη της Κίνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε μαθητές, μεταδίδουν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους η δημόσια τηλεόραση CCTV.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε πλάι στην πύλη σχολείου στην πόλη Ταϊάν, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σαντόνγκ (ανατολικά).

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα μεταδίδει από πλευράς του πως το δυστύχημα έγινε περί τις 07:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας), όταν το όχημα έπεσε πάνω σε μαθητές και άλλους πεζούς σε πεζοδρόμιο πλάι στην πύλη σχολείου μέσης εκπαίδευσης.

Πηγή: skai.gr

