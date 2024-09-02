O Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφθασε για κρατική επίσκεψη στη Μογγολία, η οποία βρίσκεται στη διαδρομή ενός νέου σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Ρωσία με την Κίνα.

Η Ρωσία διεξάγει επί χρόνια συνομιλίες για την κατασκευή του αγωγού που θα μεταφέρει ετησίως 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, από τη δική της περιφέρεια Γιαμάλ στην Κίνα, μέσω Μογγολίας.

Το έργο που φέρει την ονομασία Δύναμη της Σιβηρίας 2 (Power of Siberia 2) είναι μέρος της στρατηγικής Ρωσίας που αποσκοπεί να αναπληρώσει τις απώλειες που έχει υποστεί στις πωλήσεις στην Ευρώπη από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ο σχεδιαζόμενος διάδοχος ενός ήδη υπάρχοντος αγωγού με την ίδια ονομασία ο οποίος ήδη προμηθεύει την Κίνα με ρωσικό φυσικό αέριο και ο οποίος αναμένεται να φθάσει την προγραμματισμένη δυναμικότητα των 38 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, το 2025.

Το νέο εγχείρημα έχει εδώ και καιρό βαλτώσει σε βασικά ζητήματα, όπως η τιμολόγηση του φυσικού αερίου. Ωστόσο, ο Πούτιν δήλωσε την παραμονή της επίσκεψής του ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των μελετών σκοπιμότητας και των τεχνικών μελετών, προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Αύριο αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Μογγολίας Ουχνααγκιίν Χουρελσούχ.

Η Ουκρανία κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τη Μογγολία να συλλάβει τον Πούτιν με βάση το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο πέρυσι, όταν τον κατηγόρησε για έγκλημα πολέμου που διέπραξε με την παράνομη μεταφορά εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει την κατηγορία αυτή, λέγοντας ότι η απόφαση του ΔΠΔ είχε πολιτικά κίνητρα και δηλώνει ότι δεν ανησυχεί για την επίσκεψη του Πούτιν.

Το ένταλμα υποχρεώνει τα 124 κράτη μέλη του δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της Μογγολίας, να συλλάβουν τον Πούτιν και να τον μεταφέρουν στη Χάγη για δίκη, εάν πατήσει το πόδι του στο έδαφός τους.

Ερωτηθείς εάν υπήρξαν συζητήσεις με τις αρχές της Μογγολίας σχετικά με το ένταλμα του ΔΠΔ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι «όλες οι πτυχές της επίσκεψης έχουν συζητηθεί διεξοδικά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

