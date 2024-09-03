Ένα σημαντικό εύρημα 6.000 ετών που ανακάλυψαν επιστήμονες σε σπηλιά της Μαγιόρκα ρίχνει περισσότερο φως στο ερώτημα πότε οι άνθρωποι αποίκησαν στα νησιά της Μεσογείου.

Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μία βυθισμένη γέφυρα 7,6 μέτρων, η οποία βρίσκεται σε μια σπηλιά στη Μαγιόρκα και χρονολόγησαν την κατασκευή της πριν από περίπου 6.000 χρόνια.

Η Μαγιόρκα, το έκτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, ήταν από τα τελευταία που αποικίστηκαν από ανθρώπους, υπολογίζεται πριν από περίπου 4.400 χρόνια.

Προγενέστερες έρευνες κάνουν λόγο για ανθρώπινη παρουσία στο ισπανικό νησί πριν από 9.000 χρόνια, αλλά τα ευρήματά τους έχουν αμφισβητηθεί λόγω πολλών αντιφάσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Communications Earth & Environment, η γέφυρα εντοπίστηκε στο σπήλαιο Γκενοβέζα της Μαγιόρκα, σε μικρό βάθος, αποκαλύπτοντας τελικά ότι οι άνθρωποι ζούσαν εκεί πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από Independent

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.