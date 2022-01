Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Καζακστάν Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγιεφ στον οποίο τόνισε «τη σημασία της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καζακστάν και την στήριξη στην κυριαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών». Πιο συγκεκεριμένα, ο κ. Μισέλ αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter.

«Συζήτησα τις τελευταίες εξελίξεις στο Καζακστάν με τον πρόεδρο Τοκάγιεφ. Εξέφρασα τα συλλυπητήρια για την απώλεια ζωών...Τόνισα τη σημασία της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καζακστάν και τη στήριξη στην κυριαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών».

Discussed latest developments in 🇰🇿 with president @TokayevKZ



Expressed condolence for loss of life on Kazakhstan’s day of mourning.



Stressed importance of 🇪🇺-🇰🇿partnership and support to sovereignty, security & stability in full respect of human rights & fundamental freedoms. pic.twitter.com/09IbHSNs0d