Ρεκόρ παραοικονομίας στη Γερμανία το 2026

Η παραοικονομία στη Γερμανία φτάνει σε υψηλό 12 ετών, αγγίζοντας τα 538 δισ. ευρώ το 2025, με αύξηση 5,5% από την προηγούμενη χρονιά.

Η παραοικονομία αντιστοιχεί στο 11,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, το μεγαλύτερο ποσοστό από το 2014, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Λιντς και του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Οικονομικής Έρευνας Τίμπιγκεν.

Αιτίες για τη διόγκωση της παραοικονομίας θεωρούνται η αναιμική οικονομική ανάπτυξη και η αυξανόμενη ανεργία, που δημιουργούν κίνητρα για αδήλωτη εργασία.

Η παραοικονομία στη Γερμανία εκτοξεύεται σε επίπεδα 12ετίας, αγγίζοντας τα 538 δισ. ευρώ, ενώ αναιμική ανάπτυξη και ανεργία τροφοδοτούν την αδήλωτη εργασία.Σε περιόδους οικονομικής κρίσης ή στασιμότητας η παραοικονομία ανθεί. Μια νέα πανεπιστημιακή έρευνα δείχνει ότι στη Γερμανία η παραοικονομία καταρρίπτει ρεκόρ 12ετίας. Ο οικονομολόγος Φρίντριχ Σνάιντερ από το αυστριακό Πανεπιστήμιο Λιντς και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικονομικής Έρευνας στο Τίμπιγκεν τοποθετούν το μέγεθος της παραοικονομίας στα 510 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025, ενώ για φέτος αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,5%, σε συνολικά 538 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά συνέπεια, η σχέση της παραοικονομίας προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξάνεται από 11,4 σε 11,6%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2014, εκτιμούν το Πανεπιστήμιο Λιντς και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικονομικής Έρευνας του Τίμπιγκεν.



Αιτίες για τη διόγκωση της παραοικονομίας είναι η αναιμική ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας καθώς και η αυξανόμενη ανεργία. «Για τους λόγους αυτούς, περιορίζονται τα έσοδα από την επίσημη απασχόληση και δημιουργούνται κίνητρα για παράνομες εργασιακές σχέσεις», αναφέρεται στην έρευνα. Αυτό και μόνο αναμένεται να αυξήσει την παραοικονομία κατά 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς όρους το 2026.

Πηγή: Deutsche Welle

Η αύξηση του κατώτατου μισθού ευνοεί την αδήλωτη εργασίαΣτην ενίσχυση της γερμανικής παραοικονομίας, κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, συμβάλλουν επίσης η αύξηση του κατώτατου ωριαίου μισθού από τις αρχές του 2026 καθώς και η αύξηση του κατώτατου μηνιαίου εισοδήματος στη μερική απασχόληση. Αντίθετα, η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση θεωρείται ότι περιορίζει τα κίνητρα για φοροδιαφυγή.Οι συντάκτες της έρευνας ορίζουν την παραοικονομία ως το σύνολο της αδήλωτης εργασίας και του εισοδήματος που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών και ορισμένων μορφών πορνείας.Στην Ελλάδα η παραοικονομία θα φθάσει στο 21,6% του ΑΕΠΣύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό της παραοικονομίας σχετικά με την οικονομική απόδοση στη Γερμανία το 2026 θα βρεθεί ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο των 20 μεγάλων βιομηχανικών χωρών. Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι η παραοικονομία στη Γερμανία έχει αυξηθεί, με 2,4% από το 2021, τρεις φορές ταχύτερα από τον μέσο όρο όλων των βιομηχανικών χωρών που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα.«Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έπληξε τη Γερμανία ισχυρότερα από τις περισσότερες χώρες που εξετάστηκαν», παρατηρούν οι συντάκτες της έρευνας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις για το 2026, η παραοικονομία στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο (21,6% σε σχέση με το ΑΕΠ), ενώ η Ελβετία στο χαμηλότερο, με μόλις 5,3%.Oι εκτιμήσεις της έρευνας βασίζονται σε προβλέψεις για το ΑΕΠ, την ανεργία και τον πληθωρισμό το 2026. Η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας τοποθετείται στο 1,2%, η ανεργία στα 2,9 εκατομμύρια και ο πληθωρισμός στο 2,0%.Πηγή: dpa

