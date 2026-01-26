Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η εβδομάδα αυτή θα κυλήσει ταχύτερα και θα παρουσιάσει ένα νέο κύμα έντασης και ενδεχομένως παράπλευρων απωλειών. Εξακολουθεί το τομέας των σχέσεων να είναι εύφλεκτος ενώ η επερχόμενη κρίση στην ερωτική σας ζωή κρίνεται αναπόφευκτη. Λάβετε μέτρα προστασίας για τον εαυτό σας και αποφύγετε τις κατά μέτωπο επιθέσεις. Επαγγελματικά η τύχη αλλά και η ταλαιπωρία συνυπάρχουν με την Πανσέληνο στον άξονα Λέοντα – Υδροχόου. Οικογενειακά κάτι που επιδιώκετε δεν είναι εφικτό. Κοινωνικά έχετε την ευκαιρία να ξεδώσετε και να ξεχαστείτε.

Ταύρος

Οι τελευταίες μέρες του Ιανουαρίου προβλέπονται ηχηρές και για αρκετούς εντυπωσιακές από τις νέες επαγγελματικές εξελίξεις. Κάποιες καθυστερήσεις στα αισθηματικά και για άλλους στα οικονομικά συνεχίζονται. Αποφύγετε να εκτεθείτε σε κινδύνους και αν έχετε ένα πρόβλημα υγείας μην το παραμελείτε. Η περίοδος είναι κατάλληλη να πάρετε αποφάσεις που θα διαμορφώσουν ένα καινούργιο κλίμα στις σχέσεις σας ή στις εξελίξεις των συμφερόντων σας. Ερωτικά θα έχετε αρκετές ευκαιρίες για ευχάριστες στιγμές χωρίς αυτό να εγγυάται μια βελτίωση σε αυτόν τον τομέα εξ αιτίας της Πανσελήνου στην πρώτη μέρα του Φεβρουαρίου. Οικονομικά θα τα καταφέρετε αν ελιχθείτε ανάλογα.

Δίδυμοι

Ο Φεβρουάριος ξεκινά με Πανσέληνο και οι μέρες αυτές κρύβουν ενδιαφέρον, επικοινωνιακό, ενώ οι συμπτώσεις ενισχύουν τις ελπίδες σας για το μέλλον. Οι αντιξοότητες στα οικονομικά εξακολουθούν να σας ταλαιπωρούν αλλά εσείς είστε αποφασισμένοι να τις καταστείλετε και να τις εξαφανίσετε. Επιστρατεύστε την ψυχραιμία και την υπομονή για να καταφέρετε συντομότερα αυτό το αποτέλεσμα. Ερωτικά υπάρχει ενδιαφέρον και δράση αλλά και το αντίστοιχο τίμημα είτε για μια νέα κατάσταση είτε για μια μεγαλύτερη δόση ικανοποίησης. Επαγγελματικά οι πονοκέφαλοι δεν καταστέλλονται.

Καρκίνος

Η εβδομάδα αυτή στην αλλαγή του μήνα σας βρίσκει περισσότερο αποφασιστικούς, δραστήριους και διεκδικητικούς σε επαγγελματικά θέματα. Ο Φεβρουάριος όμως ξεκινά με δυνατή Πανσέληνο. Φροντίστε λοιπόν να δράσετε πιο αποτελεσματικά, έστω και αν υπάρξουν άτομα ή αναποδιές που ανακόπτουν την πορεία σας προς την καταξίωση, τουλάχιστον προς το παρόν. Μια αναποδιά, μια καθυστέρηση ή κάποιο απρόβλεπτο γεγονός θα μπορούσαν να διαταράξουν τη ροή της καθημερινής σας ζωής και να δυσκολέψουν την καλή επαφή με τους συνεργάτες ή τους προϊσταμένους σας. Προνοήστε!

Λέων

Το σπίτι και τα προβλήματά του ενδέχεται να σας απασχολήσουν στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, ενώ κάποιος δικός σας ίσως απαιτήσει τη βοήθεια και τη συμπαράστασή σας. Ο Φεβρουάριος ξεκινά με Πανσέληνο στον άξονά σας με τον Υδροχόο, γεγονός που προκαλεί γεγονότα και εντάσεις. Πάντα υπάρχουν λύσεις, να θυμάστε, αρκεί να υπάρχει η καλή προαίρεση. Προσπαθήστε να κοντρολάρετε τα νεύρα σας και την κυκλοθυμία σας. Είναι σίγουρο πως θέματα που υπάρχουν στην καθημερινή σας ζωή σάς κουράζουν, όμως οφείλετε να παραδεχτείτε πως υπάρχουν και ενδιαφέροντα πράγματα ανάμεσα σε αυτά που θεωρείτε πως οφείλετε να κάνετε.

Παρθένος

Ο πρακτικός σχεδιασμός του οικονομικού σας πλάνου σύντομα θα αποδώσει καρπούς. Η Πανσέληνος της πρώτης Φεβρουαρίου φωτίζει ένα παρασκήνιο που υφαίνεται γύρω σας. Μην ενδώσετε στη διάθεση για περιττές σπατάλες, που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό σας. Μην είστε απαιτητικοί με τους άλλους γιατί δεν μπορούν όλοι να είναι τόσο αλτρουιστές όσο εσείς. Εξελίξεις που υπάρχουν στον επαγγελματικό τομέα φέρνουν τα ποθούμενα αποτελέσματα, σε θέματα τουλάχιστον που αφορούν τις αξίες που εσείς θέτετε στη ζωή σας. Τολμήστε να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους και να διεκδικήσετε αυτά που νομίζετε ότι σας ανήκουν, αποφεύγοντας δυσαρέσκειες και φασαρίες.

Ζυγός

Λίγο περίεργο θα είναι αυτό το διάστημα για τους περισσότερους από εσάς. Η Πανσέληνος της πρώτης Φεβρουαρίου επηρεάζει τις φιλίες και το κοινωνικό σας περιβάλλον. Μάθετε να φιλοσοφείτε κάπως την κατάσταση και να προσπαθείτε μέσα από τις ανάγκες σας να βλέπετε τα πράγματα πιο ρεαλιστικά και να υποχωρείτε εκεί που είναι σίγουρο ότι θα αποτύχετε αν επιμείνετε. Η οικονομική σας κατάσταση βελτιώνεται λίγο. Το θέμα είναι να φροντίσετε να μην εξανεμίσετε τις ευκαιρίες σας με παράλογα έξοδα ή αδιαφορία για το τι θα γίνει αύριο. Και σε αυτό το «αύριο» που θα έρθει πολύ σύντομα, θα χρειαστείτε τις δυνάμεις σας για άλλα πιο δύσκολα. Προσέξτε τις αντιθέσεις που ευνοεί η αλλαγή του μήνα.

Σκορπιός

Η αλλαγή του μήνα με την Πανσέληνο στον Υδροχόο σας βρίσκει σε περίεργη ψυχολογική κατάσταση. Παρόλα αυτά, επαγγελματικά σας περιμένουν καλύτερες μέρες. Όσοι έχετε προβλήματα με την υγεία σας ή με την υγεία ενός δικού σας δεν θα ήταν άσκοπο να προνοήσετε ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα και εμπόδια στις προοπτικές σας. Προσέξτε αυτές τις μέρες τον επαγγελματικό και τον οικονομικό τομέα, αλλά και κάθε τι που μπορεί να επηρεάσει το δυναμισμό και τη διάθεση σας. Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, προνοείστε περισσότερο και φροντίστε να μην γίνουν αυτή την περίοδο τυχόν σημαντικά άλματα.

Τοξότης

Οι μέρες αυτές στην αλλαγή του μήνα θα φέρουν περισσότερες προκλήσεις στην εργασία σας και θα χρειαστεί περισσότερη ψυχική δύναμη στην αντιμετώπιση των όσων θα σας απασχολήσουν. Καλό θα είναι να μην κάνετε βιαστικές και παρορμητικές ενέργειες. Η Πανσέληνος την πρώτη κιόλας μέρα του Φεβρουαρίου επηρεάζει τον τομέα της προβολής και των ταλέντων σας, ενώ οι συνεργάτες σας ίσως να σας αμφισβητήσουν έντονα σε κρίσιμα θέματα και να θελήσουν να σας ελέγξουν με τρόπους που δεν θα είναι δυνατόν να τους δεχθείτε. Όσοι έχετε μείνει μόνοι, θα ανακαλύψετε πως είναι πιο εύκολο να βρείτε έναν σύντροφο. Ένα ταξίδι θα σας ξεκούραζε ψυχολογικά.

Αιγόκερως

Οι μέρες που ακολουθούν είναι έντονες, επαγγελματικά ενδιαφέρουσες και κοινωνικά εξουθενωτικές. Η εκπνοή του Ιανουαρίου, ταυτόχρονα με την Πανσέληνο της πρώτης κιόλας ημέρας του Φεβρουαρίου, ορίζει ένα πλήθος δραστηριοτήτων και σας υποχρεώνει να αυξήσετε με περισσότερες υποχρεώσεις το καθημερινό σας πρόγραμμα. Αποφύγετε τις βιασύνες και τις αντιθέσεις, αποδεχτείτε μια πραγματικότητα που δεν αλλάζει και ελιχθείτε έξυπνα τις στιγμές που πρέπει για να γίνετε πιο επεμβατικοί σε χώρους που σας αφορούν αλλά που φαίνεται δύσκολο να τους διεισδύσετε. Οικονομικά προσέξτε την διαχείριση καθώς οι συγκυρίες αυξάνουν τα έξοδα.

Υδροχόος

Ο μήνας των γενεθλίων σας Φεβρουάριος ξεκινά με μια δυνατή Πανσέληνο στον άξονά σας με τον Λέοντα. Το τελείωμα του μήνα φέρνει νέες αλλαγές τόσο στον επαγγελματικό χώρο όσο και στις συνθήκες ζωής σας. Σημαντικές κινήσεις βγαίνουν τώρα στα επαγγελματικά σας. Έχετε τη διάθεση να επεκταθείτε αλλά αν δεν σας εξυπηρετούν κάποιοι παράγοντες αναβάλετε μια τέτοια επιθυμία για λίγο αργότερα. Μερικοί θα νιώσετε ένα δέλεαρ ή πρόκληση από τα περιστατικά. εσείς καλείστε να δείξετε τον καλύτερο σας εαυτό αποφεύγοντας υπερβολές και φαμφάρες. Ωστόσο, παρά την ένταση των ημερών, φαίνεται ότι στον έρωτα είστε πιο τυχεροί.

Ιχθύς

Το τέλος Ιανουαρίου, σας αναγκάζει να σκεφτείτε σοβαρά το μέλλον σας ενώ η Πανσέληνος της πρώτης Φεβρουαρίου, καθυστερεί κάπως την προώθηση των επιδιώξεων σας και σας βάζει σε αναμετρήσεις ή στην επιτυχία στόχο. Μία γνωριμία ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό θα παίξουν κάποιο ρόλο. Στα οικονομικά σας παρατηρείται μία ενίσχυση, ενώ η κοινωνική σας υπεροχή και η επαγγελματική σας διάκριση είναι πολύ πιο αισθητές από ότι στο παρελθόν. Αποφύγετε μόνο άσκοπη σπατάλη χρόνου και ασύμφορες συναναστροφές. Ερωτικά αρκεστείτε σε ότι καλό σας βρεθεί και αποφύγετε πείσματα και μεγαλοστομίες.

Πηγή: skai.gr

