Μελάνια Τραμπ: Κυκλοφορεί 30 Ιανουαρίου η ταινία για τη ζωή της, "Melania"

Η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ θα φιλοξενήσει το Σάββατο μια ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο μιας νέας ταινίας που καταγράφει τη ζωή της κατά τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της δεύτερης ορκωμοσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με σύμβουλό της.

Η ταινία, με τίτλο «Melania», αναμένεται να κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 30 Ιανουαρίου. Η προβολή του Σαββάτου θα είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος, η οικογένειά του και στενοί φίλοι θα δουν την ταινία ολοκληρωμένη, δήλωσε ο Μαρκ Μπέκμαν, εξωτερικός σύμβουλος και ατζέντης της πρώτης κυρίας.

Η ταινία προσφέρει σπάνια παρασκήνια από τη ζωή της πρώτης κυρίας, η οποία έχει διατηρήσει χαμηλό δημόσιο προφίλ κατά τη δεύτερη θητεία του συζύγου της. Το τρέιλερ ανοίγει την Ημέρα της Ορκωμοσίας, τον Ιανουάριο του 2025, δείχνοντάς τη να φορά ένα ναυτικό μπλε καπέλο με φαρδύ γείσο για την τελετή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Απεικονίζει επίσης τον ρόλο της ως συμβούλου του προέδρου, περιλαμβάνοντας μια στιγμή κατά την οποία τον ενθαρρύνει να δώσει έμφαση στις λέξεις «ειρηνοποιός και ενωτικός» στην εναρκτήρια ομιλία του.

Ο Μπέκμαν, ο οποίος παρήγαγε την ταινία, επέβλεψε τη συμφωνία ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων με τα Amazon MGM Studios, καθώς και μια επερχόμενη ντοκιμαντερίστικη σειρά που θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά και θα επικεντρώνεται σε ορισμένες από τις προτεραιότητες της Μελάνια Τραμπ, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά σε ανάδοχη φροντίδα.

«Αυτή δεν είναι καθόλου μια πολιτική ταινία», δήλωσε ο Μπέκμαν σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι η πρώτη κυρία είχε τον κεντρικό ρόλο στη δημιουργική καθοδήγηση του έργου.

Η ταινία αναδεικνύει τις ενδυματολογικές της επιλογές, τις διπλωματικές της δραστηριότητες και τις επιχειρησιακές διαδικασίες που σχετίζονται με την προστασία της από τη Μυστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τον Μπέκμαν, οι θεατές θα δουν επίσης στιγμές που αποτυπώνουν το χιούμορ του προέδρου.

Πριν από τη δημόσια κινηματογραφική κυκλοφορία της ταινίας την επόμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία θα παρευρεθούν σε πρεμιέρα την Πέμπτη στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy, το οποίο μετονομάστηκε σε Trump-Kennedy Center από το διορισμένο από τον Τραμπ διοικητικό συμβούλιο.

Η πρώτη κυρία έχει επίσης προγραμματιστεί να χτυπήσει το καμπανάκι έναρξης στη Νέα Υόρκη, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, την Τετάρτη, προκειμένου να προωθήσει την ταινία, πρόσθεσε ο Μπέκμαν.

Πηγή: skai.gr

