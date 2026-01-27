Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, φιλοξενήθηκε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και αναφέρθηκε στην κατάσταση των τριών τραυματιών από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο έπειτα από τη σύγκροση του μίνι βαν με διερχόμενο όχημα...



Αναλυτικά όσα είπε:

«Οι τρεις τραυματίες είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Οι δυο σε αρκετά καλή κατάσταση. Ο ένας είναι λίγο πιο βαριά, με επικίνδυνα κατάγματα. Δεν είναι διασωληνωμένος. Δεν κινδυνεύει η ζωή του. Θα το ξεπεράσει, αλλά θα ταλαιπωρηθεί.



Δεν χρειάζεται αίμα, είναι σε ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, εξετάζονται από τους γιατρούς, οι δυο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ο ένας κύριος με τα κατάγματα δεν έχει κάτι επικίνδυνο για τη ζωή του, η εξέλιξη θα είναι ομαλή.



Αν απαιτηθεί μεταφορά στην Ελλάδα, θα γίνει. Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο. Δεν υπάρχει κάτι για σήμερα το βράδυ. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω ποτέ αν το θέλουν οι οικείοι του».

Μπορείτε να παρακολουθείτε εδώ όλες τις εξελίξεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.