Η γαλλική κυβέρνηση κατάφερε να επιβιώσει της πρώτης πρότασης μομφής που κατατέθηκε στο κοινοβούλιο για την απόφασή της να περάσει το σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού του 2026 χωρίς τελική ψηφοφορία από την Εθνοσυνέλευση.

Η πρόταση μομφής, που κατατέθηκε από το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), συγκέντρωσε 267 ψήφους υπέρ, ενώ απαιτούνταν 289 για να εγκριθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση είχε επιβιώσει και την περασμένη εβδομάδα από δύο ακόμη προτάσεις δυσπιστίας, που αφορούσαν το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού του 2026.

