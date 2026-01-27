Η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν σήμερα τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους μαχητές, οι οποίοι παρέτειναν την εκεχειρία τους στον βορρά της χώρας, να «αποφύγουν οποιοδήποτε κενό ασφαλείας», το οποίο θα ευνοούσε τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.

«Επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να διατηρηθούν και να επικεντρωθούν οι συλλογικές προσπάθειες στην καταπολέμηση του Νταές (ακρωνύμιο στα αραβικά του Ισλαμικού Κράτους σ.σ.). Καλούμε όλες τις πλευρές να αποτρέψουν οποιοδήποτε κενό ασφαλείας μέσα στα κέντρα κράτησης του Νταές και στα περίχωρά τους», τόνισαν σε κοινή δήλωση οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας και της Βρετανίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό και Ιβέτ Κούπερ, η Γερμανίδα υφυπουργός Εξωτερικών Σεράπ Γκιουλέρ και ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία Τομ Μπάρακ.

«Για να απαντήσουμε στις ανησυχίες αυτές, συμφωνήσαμε να συγκαλέσουμε γρήγορα συνεδρίαση του Διεθνούς Συνασπισμού κατά του Νταές», προσθέτουν.

Οι τέσσερις διπλωμάτες, οι οποίοι συνεδρίασαν σήμερα, καλούν επίσης τις εμπόλεμες πλευρές «να συμφωνήσουν γρήγορα σε μια μόνιμη εκεχειρία και να επαναλάβουν μόλις καταστεί δυνατό τις διαπραγματεύσεις για την ειρηνική και διαρκή ενσωμάτωση του βορειοανατολικού τμήματος της Συρίας στους κόλπους ενός ενιαίου και κυρίαρχου συριακού κράτους που σέβεται και προστατεύει αποτελεσματικά τα δικαιώματα όλων των πολιτών του».

Η επίθεση που ξεκίνησαν με επιτυχία οι κυβερνητικές δυνάμεις της Δαμασκού και οι σύμμαχοί τους κατά των εδαφών που ελέγχονταν έως τώρα από τον συνασπισμό των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), στον οποίο κυριαρχούν οι Κούρδοι, προκάλεσε μεγάλες ανησυχίες σε σχέση με τους καταυλισμούς και τις φυλακές στη βορειανατολική Συρία, όπου οι ΣΔΔ φρουρούσαν χιλιάδες πρώην τζιχαντιστές του ΙΚ και τις οικογένειές τους από το 2019.

Για να αποτραπούν αποδράσεις και οι τζιχαντιστές να μην πληθύνουν τις τάξεις του ΙΚ που παραμένει ενεργό στη Συρία, οι ΗΠΑ άρχισαν να μεταφέρουν φυλακισμένους, μεταξύ των οποίων Ευρωπαίοι, προς το γειτονικό Ιράκ.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι θέλει να μεταφέρει έως 7.000 υπόπτους του ΙΚ.

Το ΙΚ ανέκτησε δυνάμεις μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την εγκατάσταση στη Δαμασκό της κυβέρνησης του προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα, ενός πρώην τζιχαντιστή.

Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Βρετανία διεξήγαγαν πλήγματα κατά του ΙΚ στη Συρία τις τελευταίες εβδομάδες, για να αποτραπεί, σύμφωνα με το Παρίσι, μια αναζωπύρωση της οργάνωσης που είχε καταφέρει να ελέγχει ένα τεράστιο έδαφος που εκτεινόταν στη Συρία και στο Ιράκ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010 προτού ηττηθεί από τον διεθνή συνασπισμό το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.