Η Γερμανία ανοίγει τη συζήτηση για μια «Ευρώπη δύο ταχυτήτων», καλώντας τις μεγάλες οικονομίες της ΕΕ να προχωρήσουν μόνες τους σε μεταρρυθμίσεις σε άμυνα, κεφαλαιαγορές και στρατηγικές πρώτες ύλες, προκειμένου η Ένωση να παραμείνει ανταγωνιστική στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, επανέλαβε την έκκλησή του προς τις μικρότερες ομάδες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις.

«Τώρα είναι η στιγμή για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ την Τρίτη σε συνέντευξή του στο Welt TV, προσθέτοντας ότι «η Γερμανία, μαζί με τη Γαλλία και άλλους εταίρους, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο για να κάνει την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ανεξάρτητη».

Ο συμπρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών συνέχισε τη γραμμή που είχε χαράξει σε ομιλία του στο Βερολίνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν είχε καλέσει τα κράτη της ΕΕ να σκληρύνουν τη στάση τους, εάν θέλουν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες παγκόσμιες ανακατατάξεις και να αποφύγουν να μετατραπούν σε «πιόνια των μεγάλων δυνάμεων».

Σε τομείς όπως η αμυντική ικανότητα και η διασφάλιση κρίσιμων πρώτων υλών, τα κράτη-μέλη που σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε πρωτοβουλίες, ακόμη κι αν άλλα κράτη καθυστερούν, δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του αναμένεται να συναντηθούν στο Βέλγιο τον επόμενο μήνα για να συζητήσουν τρόπους επανεκκίνησης της οικονομικής μηχανής της περιοχής, ενώ ο Γερμανός συντηρητικός ηγέτης και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα παρουσιάσουν κοινές προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνάντηση, ο Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε ότι θα έχει την Τετάρτη τηλεδιάσκεψη με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Ολλανδία.

«Ως έξι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, μπορούμε τώρα να αποτελέσουμε την κινητήρια δύναμη», είπε στη Welt, προσθέτοντας ότι έχει προτείνει ένα τετραμερές σχέδιο στο πλαίσιο της ομάδας «E6» για την εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών της περιοχής, τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση του ευρώ και τον καλύτερο συντονισμό της άμυνας.



Πηγή: skai.gr

