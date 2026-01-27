Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό υπόπτων, οι οποίοι εκτιμάται ότι διείσδυσαν στο ισραηλινό έδαφος από την Ιορδανία κοντά στην κοινότητα Paran.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκτιμάται ότι αρκετά άτομα διέσχισαν τα σύνορα και εισήλθαν στο Ισραήλ. «Οι δυνάμεις διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες και έχουν αποκλείσει δρόμους στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν τους υπόπτους», ανέφερε ο στρατός.

Στην περιοχή του Paran ήχησε σειρήνα, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεότερης ενημέρωσης.



Πηγή: skai.gr

