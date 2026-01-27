Σεισμός 4,7 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ζακύνθου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών σημειώθηκε στις 19:53 σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 85 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 9,2 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Πηγή: skai.gr

