Η παλιά παγκόσμια τάξη «δεν υπάρχει πλέον», επισήμανε την Τρίτη η Δανή πρωθυπουργός, εν μέσω συνεχιζόμενων διαφορών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των δασμών και της Γροιλανδίας.



«Ένα από τα πράγματα που μπορούν να εξαχθούν από τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων είναι ότι η παλιά παγκόσμια τάξη δεν υπάρχει πλέον» τόνισε η Μέτε Φρεντέρικσεν.



«Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει, αλλά πιθανότατα δεν θα επιστρέψει».



Είπε ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή «αν οι Ευρωπαίοι σταθούν ενωμένοι», προσθέτοντας ότι δεν χρειάζεται να είναι όλα τα μέλη της ΕΕ, καθώς «ορισμένες από τις χώρες απομακρύνονται από την ευρωπαϊκή συνεργασία».



Ερωτηθείσα αν μπορεί να βασιστεί στην αλληλεγγύη και την υποστήριξη των Γερμανών, η Φρέντερικσεν είπε: «Έχουν οι Γερμανοί κάποια άλλη επιλογή; Δεν νομίζω».



«Αν εμείς στην Ευρώπη εγκαταλείψουμε τις πιο βασικές αξίες της διεθνούς συνεργασίας, τότε το παιχνίδι τελείωσε (game over)», προειδοποίησε η Δανή πρωθυπουργός.

Η Φρέντερικσεν αναμένεται να επισκεφθεί το Παρίσι την Τετάρτη.



Εν μέσω αντιδράσεων από την Ευρώπη, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να αποκτήσει τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια, μαλάκωσε τον τόνο του σχετικά με την απόκτηση της δανικής επικράτειας μετά από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός της Ελβετίας. Κάλεσε για διαπραγματεύσεις και επίσης απέσυρε την απειλή των δασμών στους συμμάχους που αντιτίθενται στην απόκτηση του νησιού.



