ΗΠΑ: Νέο περιστατικό με πυροβολισμό σε επεισόδιο με τη συνοριοφυλακή στην Αριζόνα

Ένα άτομο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμό που σημειώθηκε την Τρίτη σε περιστατικό με τη συνοριοφυλακή στην Αριζόνα, μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο εκπρόσωπο του γραφείου του σερίφη της κομητείας Πίμα.

Το περιστατικό τελεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με το NBC News και την πυροσβεστική υπηρεσία.

Το άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, πυροβολήθηκε στη νότια κομητεία Πίμα, κοντά στο 15ο μίλι της West Arivaca Road, περίπου στις 7:30 το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Περιφέρειας Santa Rita. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι μετέφερε τον τραυματία σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν ασαφείς, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό στελεχών των δυνάμεων ασφαλείας.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Το νέο περιστατικό έρχεται μετά τον θάνατο του 37χρονου Αλεξ Πρέτι, που δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς από ομοσπονδιακούς πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης το Σάββατο στη Μινεάπολη, στην πολιτεία Μινεσότα.

Το επεισόδιο έχει προκαλέσει πολιτική κρίση για τον Ντόναλντ Τραμπ και έχει πυροδοτήσει νέα οργή για τις επιθετικές τακτικές των ομοσπονδιακών πρακτόρων που περιπολούν στους δρόμους στη Μινεάπολη εδώ και εβδομάδες, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τον ίδιο μήνα, η 37χρονη, η Ρενέ Γκουντ, είχε επίσης σκοτωθεί από πράκτορα της ICE, γεγονός που έχει εντείνει τις αντιδράσεις και τις διαμαρτυρίες για την αυστηρή επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.