Οι πρόεδροι της Βραζιλίας και της Γαλλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και Εμανουέλ Μακρόν, τάχθηκαν σήμερα υπέρ της ενίσχυσης του ΟΗΕ, ως απάντηση στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που οικοδομεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο χώρες έχουν κληθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο να ενταχθούν σε αυτό το όργανο, όμως η Γαλλία έχει ήδη απορρίψει την πρόταση και ο Λούλα δήλωσε ότι θα επιθυμούσε το έργο του να περιοριστεί στο θέμα της Λωρίδας της Γάζας.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, διάρκειας περίπου μίας ώρας, οι δύο ηγέτες «ζήτησαν την ενδυνάμωση των Ηνωμένων Εθνών και συμφώνησαν ότι οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις εντολές του Συμβουλίου Ασφαλείας», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η βραζιλιάνικη προεδρία.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ εντασσόταν αρχικά στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα. Όμως τώρα φιλοδοξεί να ασχολείται με την επίλυση συρράξεων σε όλον τον κόσμο, κάτι που θα το καθιστούσε ανταγωνιστικό απέναντι στα Ηνωμένα Έθνη.

Χθες ο Λούλα μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ και του ζήτησε αυτό το νέο όργανο να «περιορίσει» το έργο του στη Γάζα και να συμπεριλάβει «μια έδρα για την Παλαιστίνη».

Στη σημερινή επαφή τους, Λούλα και Τραμπ συζήτησαν επίσης για την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, στις αρχές Ιανουαρίου. Καταδικάζοντας την προσφυγή στη βία και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τόνισαν ότι είναι σημαντικό να διαφυλαχθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στη Νότια Αμερική και σε όλον τον κόσμο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

