Της Nia-Malika Henderson

Η επίσημη φωτογραφία της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο τα λέει όλα. Φωτογραφημένη με μαύρο ταγιέρ και λευκό πουκάμισο με γιακά, στέκεται στην κεφαλή ενός τραπεζιού, σαν να βρίσκεται σε μια αίθουσα συνεδριάσεων έτοιμη να κλείσει μια συμφωνία. Και πράγματι, ακόμη και πριν επιστρέψει στην Ανατολική Πτέρυγα, είχε υπογράψει μια συμφωνία ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων για ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τη ζωή της.

«Αυτό που κάνω, τι είδους ευθύνες έχω -οι άνθρωποι, δεν ξέρουν πραγματικά», είπε στο Fox News στις αρχές του 2025 περιγράφοντας το ντοκιμαντέρ. «Είναι καθημερινό, η δημιουργία της ομάδας μου, το γραφείο της πρώτης κυρίας, η μετακόμιση στον Λευκό Οίκο, ό,τι χρειάζεται για να κάνεις την κατοικία σου σπίτι σου, να προσλάβεις τους ανθρώπους που χρειάζεσαι».

Κατά κάποιον τρόπο, οι περισσότερες πρώτες κυρίες κατάφεραν να κάνουν όλα τα παραπάνω χωρίς να χρειαστεί να βγάλουν εκατομμύρια δολάρια και να έχουν μια κινηματογραφική ομάδα στο πλευρό τους. Όμως, η Μελάνια, όπως και ο σύζυγός της, έχει καταστρέψει τους κανόνες και την ηθική του Λευκού Οίκου, μεταμορφώνοντας τον ρόλο όπως καμία άλλη πρώτη κυρία πριν από αυτήν -και όχι προς το καλύτερο.

Όταν η Μελάνια Τραμπ έφυγε από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2021, είχε ποσοστό αποδοχής 42%, το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί για οποιαδήποτε πρώτη κυρία. Και μια μελέτη του Siena College του 2020 για όλες τις πρώτες κυρίες την κατέταξε τελευταία σε κάθε μέτρηση, συμπεριλαμβανομένης της αξίας για τη χώρα, της αξίας για τον πρόεδρο και της διαχείρισης του Λευκού Οίκου. Τώρα, στο τέλος του 2025, μόνο το 36% των ερωτηθέντων από το YouGov έχουν θετική εντύπωση για αυτήν.

Τίποτα δεν αποτυπώνει καλύτερα την κενότητα της δεύτερης θητείας της ως πρώτης κυρίας από την κατεδάφιση του «γραφείου της πρώτης κυρίας», για την οποία μίλησε ο Τραμπ στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ της, που θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο. Η Ανατολική Πτέρυγα, που η Έλενορ Ρούσβελτ δημιούργησε ως χώρο και ιδέα, είναι τώρα ένα σωρός ερειπίων, που προορίζεται να μετατραπεί σε μια τεράστια αίθουσα χορού, χρηματοδοτούμενη από εταιρικούς και ιδιώτες δωρητές.

Αν και ιδιωτικά η πρώτη κυρία φέρεται να «εξέφρασε ανησυχίες» για την κατεδάφιση, η παρέμβασή της δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την κατάργηση του χώρου που καταλάμβαναν οι σύγχρονες πρώτες κυρίες.

«Αγαπούσε το μικρό της γραφείο», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Λόρα Ίνγκαχαμ του Fox News, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες της συζύγου του σχετικά με την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας. «Αλλά ξέρετε κάτι; Είναι πολύ έξυπνη. Σε περίπου μία μέρα... αν τη ρωτούσατε τώρα, θα έλεγε ότι είναι υπέροχο».

Λοιπόν, δεν είναι υπέροχο. Αλλά η πρώτη κυρία συνεχίζει να περπατάει ατάραχη, συχνά μοιάζοντας περισσότερο με δημιουργό περιεχομένου παρά με οτιδήποτε άλλο.

Τον Οκτώβριο, το περιεχόμενο αυτό περιλάμβανε μια ομιλία στην οποία φαινόταν να προσπαθεί να καλύψει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποβαθμίζοντας μία από τις χειρότερες φρικαλεότητες της εισβολής του στην Ουκρανία: την απαγωγή δεκάδων χιλιάδων παιδιών. Η Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Πούτιν σχετικά με τα «παιδιά που διαμένουν στη Ρωσία». Αυτό που παρέλειψε να αναφέρει είναι ότι η Ρωσία έχει απαγάγει περίπου 35.000 παιδιά σε μια προσπάθεια να τα «επανεκπαιδεύσει», να τα υιοθετήσει με τη βία ή ακόμη και να τα στρατολογήσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρώτη κυρία, αυτή η ρωσική εκστρατεία είναι απλώς ένα τυχαίο υποπροϊόν της ομίχλης του πολέμου.

«Κάθε παιδί έχει ζήσει σε αναταραχή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Τρία χωρίστηκαν από τους γονείς τους και μεταφέρθηκαν στη Ρωσική Ομοσπονδία λόγω των μαχών στο μέτωπο. Τα άλλα πέντε χωρίστηκαν από τα μέλη της οικογένειάς τους πέρα από τα σύνορα λόγω της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης μιας νεαρής κοπέλας», είπε στην ομιλία της ανακοινώνοντας την επιστροφή των οκτώ παιδιών.

«Έμαθα πολλά για αυτό το θέμα τους τελευταίους τρεις μήνες. Η Ρωσία έχει δείξει προθυμία να αποκαλύψει αντικειμενικές και λεπτομερείς πληροφορίες που αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση». (Η Ρωσία δεν αποκαλύπτει αντικειμενικές πληροφορίες).

Στο εσωτερικό, η Μελάνια Τραμπ αναβίωσε την εκστρατεία της με το περίεργο όνομα «Be Best», η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού. (Ναι, η ειρωνεία είναι εμφανής). Υποστήριξε επίσης το Take It Down Act, ένα νομοσχέδιο που υπογράφηκε από τον σύζυγό της τον Μάιο και στοχεύει στην επιβολή αυστηρότερων ποινών για το λεγόμενο «πορνό εκδίκησης».

Τον περασμένο μήνα, κάθισε δίπλα στον σύζυγό της καθώς υπέγραφε ένα εκτελεστικό διάταγμα με τίτλο «Fostering the Future for American Children and Families» (Προώθηση του μέλλοντος για τα παιδιά της Αμερικής και τις οικογένειες), το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των παιδιών που βρίσκονται σε ανάδοχη φροντίδα και σε αυτά που βγαίνουν από αυτήν. Τέτοιες εμφανίσεις θα αποτελέσουν πιθανώς περιεχόμενο για μελλοντικές επιχειρήσεις που θα αποφέρουν κέρδη, ως μέρος της εταιρείας παραγωγής της, την οποία ανακοίνωσε τον Νοέμβριο.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας της, η Τραμπ υπαινίχθηκε ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πραγματικά τι κάνει. Ωστόσο, τους τελευταίους 11 μήνες, δεν έχει μπει στον κόπο να δώσει πολλές λεπτομέρειες.

Η παρουσία της δεν είναι καθόλου σταθερή: κατά τη διάρκεια των πρώτων 108 ημερών της δεύτερης θητείας της, η Μελάνια πέρασε λιγότερο από 14 ημέρες στον Λευκό Οίκο. Αξιοσημείωτες εξαιρέσεις περιλαμβάνουν την παρουσία της κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τον Νοέμβριο. Η συνήθης εμφάνισή της για να χαιρετήσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου αυτό τον μήνα ήταν τυπική.

Το ντοκιμαντέρ της, με τίτλο «Melania», βγαίνει στις αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου και καλύπτει τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας. (Θα ακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ τριών μερών στο Amazon.) Ο τίτλος είναι πολύ ταιριαστός. Ενώ οι περισσότερες πρώτες κυρίες επικεντρώνονταν στο να είναι καλές διαχειρίστριες του Λευκού Οίκου, ασκώντας ήπια εξουσία και αφήνοντας πίσω τους ένα διαρκές κληροδότημα, η Μελάνια Τραμπ φαίνεται να επικεντρώνεται κυρίως στην αύξηση του πλούτου και της φήμης της, είτε μέσω ταινιών είτε μέσω meme coins. Η ιστορία θα την κρίνει αυστηρά.

*Η Nia-Malika Henderson είναι αρθρογράφος πολιτικής για το Bloomberg Opinion. Πρώην ανώτερη πολιτική ρεπόρτερ για το CNN και την Washington Post, καλύπτει θέματα πολιτικής για σχεδόν δύο δεκαετίες.

