«Melania»: Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ στο νέο ντοκιμαντέρ της

Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας κάνει μια αξιοσημείωτη εμφάνιση στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας - ντοκιμαντέρ «Melania» της Amazon MGM Studios.

Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πρόσφερε μια πρώτη εικόνα από την επιστροφή της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καταγράφοντας την περίοδο πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το φιλμ σε σκηνοθεσία Μπρετ Ράτνερ (Brett Ratner) προσφέρει «πρωτοφανή πρόσβαση στις 20 ημέρες που οδήγησαν στην ορκωμοσία του 2025, μέσα από τα μάτια της ίδιας της πρώτης κυρίας. Οι θεατές καλούνται να εισέλθουν στον κόσμο της Μελάνια Τραμπ καθώς εκείνη οργανώνει τις τελετές της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τη μετάβαση εξουσίας στον Λευκό Οίκο και επιστρέφει στη δημόσια ζωή μαζί με την οικογένειά της».

Η συγκεκριμένη σκηνή των δύο γυναικών είναι από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, τον περασμένο Ιανουάριο.

«Μαζί με ομοϊδεάτες ηγέτες, έχουμε φωνή» ακούγεται να λέει η πρώτη κυρία των ΗΠΑ στο απόσπασμα του τρέιλερ καθώς η κάμερα τις δείχνει να συνομιλούν καθισμένες απέναντι, η μία από την άλλη.

Η παρουσία της Ιορδανής βασίλισσας στο ντοκιμαντέρ δεν είναι τυχαία, καθώς αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο γυναικών. Ήδη από την πρώτη θητεία του προέδρου Τραμπ, έχει επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο δύο φορές, το 2017 και το 2018, εγκαινιάζοντας έναν διάλογο με τη Μελάνια Τραμπ σε ζητήματα που σχετίζονται με την ευημερία των παιδιών και τη βελτίωση της εκπαίδευσης διεθνώς.

Η συνεργασία τους συνεχίστηκε και το 2025, όταν η βασίλισσα Ράνια έδωσε το παρών στην επίσημη έναρξη της νέας πρωτοβουλίας της Μελάνια Τραμπ, με τίτλο «Fostering the Future Together». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με στόχο την ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών μέσα από την εκπαίδευση, την καινοτομία και την τεχνολογία, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην προετοιμασία των νέων στην ψηφιακή εποχή.

Η ταινία «Melania» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με HOLA USA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

