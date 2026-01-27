Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Λειψός κόντρα στη Ρόμα - Οι απουσίες και το διακύβευμα

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη «κλειδώσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, ωστόσο το αποτέλεσμα με τη Ρόμα μόνο αδιάφορο δεν είναι

Τσιριβέγια

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη «κλειδώσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, κάτι που σημαίνει πως το παιχνίδι με τη Ρόμα δεν έχει χαρακτήρα τελικού. Ωστόσο, το αποτέλεσμα μόνο αδιάφορο δεν είναι.

Μια καλύτερη θέση στη βαθμολογία μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για τη συνέχεια, καθώς επηρεάζει τη δυσκολία των Play-Offs. Παράλληλα, κάθε βαθμός μετράει τόσο για το ευρωπαϊκό ranking όσο και για τα οικονομικά οφέλη του συλλόγου.

TAGS: Παναθηναϊκός Europa League
