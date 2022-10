Η χούντα της Μιανμάρ βομβάρδισε συναυλία μειονοτικής οργάνωσης - Δεκάδες νεκροί (βίντεο - φωτογραφίες)

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι - άλλες πηγές αναφέρουν 60 - σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε αεροπορική επιδρομή του καθεστώτος της Μιανμάρ κατά τη διάρκεια συναυλίας που πραγματοποιήθηκε από μια εθνική μειονοτική οργάνωση που βρίσκεται σε σύγκρουση με τον στρατό της χούντας, ανέφεραν σήμερα οργανώσεις της αντιπολίτευσης, κάτοικοι και μέσα ενημέρωσης.

Η αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε αργά χθες Κυριακή στο βόρειο κρατίδιο Κασίν, μια επίθεση που ο στρατός δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει, σκότωσε πολίτες, προβεβλημένους ντόπιους τραγουδιστές και αξιωματικούς του Στρατού για την Ανεξαρτησία της Κασίν (KIA), ανέφεραν μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μάρτυρες που είπαν ότι η επίθεση εξαπολύθηκε από τρία μαχητικά.

#Myanmar #military air strikes on #Hpakant northern #Kachin said to have killed/injured over 50 people. Victims were in an #ethnic armed group #KIO #Kachin Independence Organization music celebration. Its army #KIA has clashed with #military for 70 years #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/O3JVZXLH6J

Εκπρόσωπος της χούντας δεν ήταν άμεσα προσβάσιμος για να σχολιάσει και το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως τις λεπτομέρειες των αναφορών, σύμφωνα με τις οποίες η επιδρομή σημειώθηκε στην περιοχή α Ναγκ Παρ της κωμόπολης Χπάκαντ.

Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στη βία από τότε που ο στρατός ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση στις αρχές του περασμένου έτους. Κινήματα της αντιπολίτευσης, ορισμένα από αυτά ένοπλα, ξεπήδησαν έκτοτε σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία ο στρατός αντιμετωπίζει με θανατηφόρα δύναμη.

Ο εκπρόσωπος της KIA, Νάου Μπου είπε ότι η επίθεση είχε στόχο τους εορτασμούς για την 62η επέτειο από τη σύσταση της πολιτικής πτέρυγας του στρατού της Κασίν, του Οργανισμού για την Ανεξαρτησία της Κασίν (KIO).

Horrific reports of 60 killed & 200 injured by Burmese military airstrikes on a music festival in Kachin State last night. We are trying to confirm details.



We renew our call for aviation fuel sanctions to try to help stop these attacks.



Footage from WeChat. pic.twitter.com/l8BoX1kAcb