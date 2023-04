Μιανμάρ: Η στρατιωτική χούντα επιβεβαιώνει την εροπορική επιδρομή σε χωριό στην οποία σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι

Το στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ επιβεβαίωσε σήμερα πως διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι σε χωριό στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σε περιοχή ελεγχόμενη από αντάρτες.

«Γινόταν τελετή εγκαινίων γραφείου της Δύναμης Άμυνας του Λαού (...) χθες (Τρίτη) περί τις 08:00 στο χωριό Παζί Γκι. Επιτεθήκαμε στην τοποθεσία αυτή», επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής χούντας, ο Ζάο Μιν Τουν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Burmese military kills more than 50 civilians in horror air strike