Ουκρανία: Η Ρωσία επιχειρεί να αποκτήσει πάτημα στην περιφέρεια Σούμι

Οι δυνάμεις της Μόσχας επιχειρούν να δημιουργήσουν μια ενεργή ζώνη μαχών στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια Σούμι, απέναντι από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ουκρανικής συνοριοφρουράς.

Οι ρωσικές δυνάμεις ενέτειναν την πίεση στα ουκρανικά στρατεύματα που κατέχουν τμήματα της περιφέρειας Κουρσκ επτά μήνες μετά τη διασυνοριακή επίθεση που εξαπέλυσε το Κίεβο εν μέρει για να αποκτήσει ένα διαπραγματευτικό χαρτί σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στη Σαουδική Αραβία ενόψει των συνομιλιών ανάμεσα σε αξιωματούχους της Ουκρανίας και των ΗΠΑ σχετικά με το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία.

«Έχουμε καταγράψει ότι στην κατεύθυνση του Νόβενκε, ο εχθρός εξακολουθεί να προσπαθεί να δημιουργήσει μία ζώνη ενεργών εχθροπραξιών στο έδαφος της Ουκρανίας, προσπαθώντας να αποκτήσει πάτημα εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της συνοριοφρουράς Αντρίι Ντεμτσένκο στη δημόσια ουκρανική τηλεόραση.

«Αυτές είναι μικρές ομάδες επίθεσης, όμως τέτοιες ομάδες αρκετών ανθρώπων προσπαθούν να εισέλθουν στο έδαφός μας προκειμένου να συγκεντρωθούν και αργότερα να μετακινηθούν βαθύτερα στο έδαφος της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων, το πιθανότερο, για να ανακόψουν τις γραμμές διοικητικής μέριμνας».

Οι συνοριοφρουροί απωθούσαν τις επιθέσεις χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και άλλα μέσα ώστε να εμποδίσουν τη συγκέντρωση δυνάμεων και οποιαδήποτε διεύρυνση της ζώνης ενεργών εχθροπραξιών, είπε ο Ντεμτσένκο.

Το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα πως οι ουκρανικές δυνάμεις απέκρουσαν 27 επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια Κουρσκ την προηγουμένη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες, Κυριακή, πως οι δυνάμεις του ανέκτησαν άλλους τρεις οικισμούς στην περιφέρεια Κουρσκ, εν μέσω πληροφοριών από ειδικούς και στρατιωτικούς μπλόγκερ σύμφωνα με τις οποίες οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν απειλή περικύκλωσης και προκλήσεων στη γραμμή εφοδιασμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

