Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι «βαθιά θορυβημένος» και «σε κατάσταση σοκ» μετά το ρωσικό πλήγμα το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 34 ανθρώπους στη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, χθες Κυριακή.

«Η επίθεση, την Κυριακή των Βαΐων και στο ξεκίνημα της Μεγάλης Εβδομάδας, συνεχίζει την καταστροφική σειρά παρόμοιων επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, οι οποίες είχαν αποτέλεσμα θύματα στις τάξεις των αμάχων και καταστροφές ευρείας κλίμακας», τόνισε ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Πηγή: skai.gr

