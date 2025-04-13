Λογαριασμός
Συγκλονιστικές μαρτυρίες από το χτύπημα στην πόλη Σούμι: «Αν δεν τρέχαμε, θα είχαμε πεθάνει»

Η νεαρή μητέρα, Ναταλία, που βγήκε από το αυτοκίνητό της και σώθηκε μαζί με τα δύο παιδιά της και ο Παρβίς, που έτρεξε να καλυφθεί μέσα στο κτίριο

Σούμι

Μια νεαρή γυναικα, η Ναταλία, μιλά στον φακό της κάμερας με φόντο το βομβαρδισμένο τοπίο στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας. «Αν δεν είχαμε τρέξει, θα ήμασταν νεκροί», δηλώνει εμφανώς σοκαρισμένη.

Η νεαρή μητέρα από την Ουκρανία είχε μεταβεί στο σημείο προκειμένου να παραλάβει το παιδί της από το μουσικό σχσλείο.

Ήταν η στιγμή που ο δεύτερος πύραυλος, χτύπησε το αυτοκίνητό της, από το οποίο δεν έμεινε απολύτως τίποτα.

Ναταλια

Μόλις είχε βγει από το όχημα και κρατούσε από το χέρι το άλλο παιδί της, περιμένοντας να βγει το δεύτερο από το μουσικό σχολείο, το κτίριο που βρίσκεται ακριβώς πίσω της στη φωτογραφία.

«Αν δεν είχαμε μετακινηθεί αμέσως προς το κτίριο, αν είχαμε μείνει στο αυτοκίνητο, τώρα θα ήμασταν νεκροί», δήλωσε.

Ο Parvis Manakhov, που διαμένει στο κέντρο του Σούμι, περιγράφει όσα βίωσε κατά την έκρηξη: 

«Εδώ δεν υπάρχει στρατιωτική βάση και πουθενά στρατιώτες. Είναι απλά γενοκτονία... Είναι ο απόλυτος τρόμος. Διέκρινα τουλάχιστον τέσσερα πτώματα αμέσως μετά την επίθεση».

Και προσθεσε: «Πρώτα είδα να θρυμματίζονται τα παράθυρα. Πριν το δεύτερο χτύπημα τρέξαμε μέσα στο κτίριο για να καλυφθούμε. Αμέσως μετά το δεύτερο χτύπημα, τα πάντα καλύφθηκαν από καπνό και δεν έβλεπα τίποτα».

Πηγή: skai.gr

