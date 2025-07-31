Ο Καναδάς θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, σε μια ανακοίνωση που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας μετατόπισης κατά των πολιτικών του Ισραήλ στη Γάζα και υπέρ μιας μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής διαδικασίας που θα καταλήξει στη λύση των δύο κρατών στο μεσανατολικό ζήτημα.

Η ανακοίνωση για αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης από τον Καναδά, ήρθε μετά από σύγκληση έκτακτου υπουργικού συμβουλίου από τον Κάρνεϊ, χθες Τετάρτη, για την κατάσταση στα πληγέντα παλαιστινιακά εδάφη. Ο Καναδός πρωθυπουργός είπε ότι η συνεδρίαση του συμβουλίου έγινε μετά από συνομιλία για την κρίση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανακοίνωσε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, την Τρίτη.

«Το επίπεδο του ανθρώπινου πόνου στη Γάζα είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο Κάρνεϊ. «Ο Καναδάς σκοπεύει να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2025», είπε.

Ο Κάρνεϊ πρόσθεσε ότι η απόφασή του βασίζεται στη «διεξαγωγή γενικών εκλογών από την Παλαιστινιακή Αρχή το 2026, στις οποίες η Χαμάς δεν θα μπορεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο, και στην αποστρατιωτικοποίηση του παλαιστινιακού κράτους».

Ισραήλ: Διεστραμμένη εκστρατεία διεθνούς πίεσης

Η διπλωματία του Ισραήλ καταδίκασε την πρόθεση της κυβέρνησης του Καναδά να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση που έκανε ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ λίγο νωρίτερα μέρος «διεστραμμένης εκστρατείας διεθνούς πίεσης» που θα «σκληρύνει τη θέση της Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε κρίσιμη στιγμή».

«Το να αναγνωρίζεται παλαιστινιακό κράτος απούσης υπεύθυνης κυβέρνησης, θεσμών που λειτουργούν και κυβέρνησης με καλές προθέσεις» είναι ισοδύναμο με την «επιβράβευση και τη νομιμοποίηση της τερατώδους βαρβαρότητας της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023», ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Οτάβα.

Μαχμούντ Αμπάς: «Ιστορική» και «θαρραλέα» η απόφαση του Καναδά

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε την «ιστορική» και «θαρραλέα» απόφαση του Καναδά, ο πρωθυπουργός του οποίου Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε την πρόθεση η χώρα του να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Αμπάς «χαιρετίζει την ιστορική θέση του Καναδά να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης», κάτι που «θα ενισχύσει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή» της Εγγύς Ανατολής, τόνισε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον κ. Κάρνεϊ, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

«Αυτή η θαρραλέα θέση καταγράφεται σε ιστορική, κρίσιμη στιγμή για τη λύση των δυο κρατών», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η Γαλλία χαιρετίζει την απόφαση του Καναδά

Η προεδρία της Γαλλίας χαιρέτισε την πρόθεση του Καναδά να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο και διαβεβαίωσε πως θα «συνεχίσει τις προσπάθειές της» ώστε και άλλα κράτη να κάνουν το ίδιο.

«Χαιρόμαστε για τη δυνατότητα που θα μας δοθεί να συνεργαστούμε με τον Καναδά για να δώσουμε νέα ώθηση στην προοπτική της ειρήνης στην περιοχή» της Εγγύς Ανατολής, ανέφερε το Ελιζέ. «Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε και άλλες χώρες να συμμετάσχουν σε αυτή τη δυναμική» ενόψει της ΓΣ, συνέχισε, προσθέτοντας πως ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συζήτησε με τον καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ «λίγο νωρίτερα» χθες για το ζήτημα αυτό.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υποδέχεται τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, κατά την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Κανανάσκις της Αλμπέρτα, στον Καναδά, Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025

Συμβολική αλλά και βαθιά πολιτική κίνηση

Σε ένα τολμηρό, για πολλούς, βήμα, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Πέμπτης 24 Ιουλίου 2025, με την ανακοίνωσή του ότι η χώρα του θα προχωρήσει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η απόφαση αυτή θα συμβάλει στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο Μακρόν έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, στην οποία επιβεβαίωσε την πρόθεση της Γαλλίας να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος, καθιστώντας την, την πρώτη μεγάλη δυτική δύναμη που προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια.

Η κίνηση του Εμανουέλ Μακρόν ήρθε σε μια περίοδο που οι ανησυχίες για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα εντείνονται, με τους Παλαιστίνιους να βρίσκονται αντιμέτωποι με πείνα και με τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις. Η αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό συμβολική αλλά και βαθιά πολιτική, ειδικά τη στιγμή που εικόνες σκελετωμένων, λιμοκτονούντων κατοίκων της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, κάνουν το γύρο του κόσμου.

O Στάρμερ ...στα βήματα του Μακρόν

Η ανακοίνωση για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, ήρθε λίγες μέρες αργότερα, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2025, μετά από σύγκληση έκτακτου υπουργικού συμβουλίου. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, επανειλημμένως στις τελευταίες δηλώσεις του, έχει επισημάνει την «αποκρουστική» κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα, αλλά και την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζεται η περιοχή.

«Η Βρετανία θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν η ισραηλινή κυβέρνηση λάβει ουσιαστικά μέτρα για τον τερματισμό της «φρικτής κατάστασης» στη Γάζα και εκπληρώσει άλλους όρους», δήλωσε ο Στάρμερ.

Αναφερόμενος στην απόφασή του, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε «ότι ήταν πάγια θέση της κυβέρνησης η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους και αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού. «Θα αναγνωρίσουμε ένα παλαιστινιακό κράτος ως μέρος μιας διαδικασίας ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών», τόνισε.

Η σχετική δήλωση της βρετανικής κυβέρνησης επανέλαβε τα αιτήματά της προς τη Χαμάς να απελευθερώσει αμέσως όλους τους ομήρους, να υπογράψει άμεση κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, να δεσμευτεί για αφοπλισμό και να αποδεχτεί ότι δεν θα διαδραματίσει κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Γερμανία: Η ασφάλεια του Ισραήλ είναι πρωταρχικής σημασίας

Η Γερμανία δεν σχεδιάζει να αναγνωρίσει βραχυπρόθεσμα παλαιστινιακό κράτος και προτεραιότητά της τώρα είναι να επιτευχθεί «πρόοδος που έχει καθυστερήσει πολύ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Η ασφάλεια του Ισραήλ είναι πρωταρχικής σημασίας για τη γερμανική κυβέρνηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Ως εκ τούτου η γερμανική κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος βραχυπρόθεσμα», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωσή της η γερμανική κυβέρνηση κάλεσε για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και αφοπλισμό της Χαμάς. Επίσης κάλεσε το Ισραήλ να «βελτιώσει αμέσως την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα», τονίζοντας ότι το Βερολίνο επιμένει στην ανάγκη «μιας βιώσιμης πολιτικής προοπτικής για τη Γάζα, προκειμένου μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός να καταλήξει σε διαρκή ειρήνη».

Τέλος, η γερμανική κυβέρνηση προειδοποίησε το Ισραήλ ότι «δεν πρέπει να λάβει κανένα νέο μέτρο προς προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».

Ιταλία: Θα αναγνωρίσουμε το κράτος της Παλαιστίνης αν αυτό αναγνωρίσει το Ισραήλ

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ερωτηθείς σχετικά από τους δημοσιογράφους, τόνισε την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025, ότι «η Ιταλία είναι υπέρ της λύσης των δύο κρατών για δύο λαούς, αλλά η αναγνώριση του νέου παλαιστινιακού κράτους πρέπει να πραγματοποιηθεί συγχρόνως με την αναγνώριση -από μέρους του- του κράτους του Ισραήλ».

«Μας ενδιαφέρει η ειρήνη, όχι η νίκη του ενός επί του άλλου. Είμαστε η χώρα που υποδέχθηκε τους περισσότερους πρόσφυγες από την Γάζα», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας. «Δεν μπορούμε να δεχθούμε άλλες σφαγές και λιμούς, ήρθε η στιγμή για μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Είμαστε φίλοι του Ισραήλ, αλλά τους τα είπαμε όλα αυτά», κατέληξε ο Ταγιάνι.

ΥΠΕΞ 15 χωρών κάλεσαν σε αναγνώριση της Παλαιστίνης και καταδίκασαν τη Χαμάς

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για το Παλαιστινιακό, χθες Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025, με κοινή δήλωσή τους, ΥΠΕΞ 15 χωρών απαίτησαν άμεση εκεχειρία και άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς, επαναβεβαιώνοντας την αταλάντευτη δέσμευσή τους στο όραμα της λύσης των δύο κρατών. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών: Ανδόρας, Αυστραλίας, Καναδά, Φινλανδίας, Γαλλίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Νέας Ζηλανδίας, Νορβηγίας, Πορτογαλίας, Αγίου Μαρίνου, Σλοβενίας και Ισπανίας:

- Δήλωσαν ότι έχουν ήδη αναγνωρίσει, εκφράσει πρόθεση ή εξετάζουν θετικά την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, ως ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών, και κάλεσαν όλα τα κράτη που δεν το έχουν πράξει να ανταποκριθούν.

- Παρότρυναν τις χώρες που δεν έχουν ακόμη εγκαθιδρύσει φυσιολογικές σχέσεις με το Ισραήλ να το πράξουν και να εκφράσουν τη βούλησή τους για έναρξη διαλόγου για την περιφερειακή ενσωμάτωση του Ισραήλ.

- Εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να εργαστούν για την αρχιτεκτονική της «επόμενης ημέρας» στη Γάζα, η οποία να εγγυάται: την ανοικοδόμηση της Γάζας, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τον αποκλεισμό της από τη διακυβέρνηση της Παλαιστίνης.

Από τη Διεθνή Διάσκεψη ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για το Παλαιστινιακό

Ποιες χώρες αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη

Επί του παρόντος, το κράτος της Παλαιστίνης αναγνωρίζεται ως κυρίαρχο έθνος από 147 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ, που αντιπροσωπεύουν το 75% της διεθνούς κοινότητας. Αναγνωρίζεται επίσης από την Αγία Έδρα, το διοικητικό όργανο της Καθολικής Εκκλησίας, και την Πόλη του Βατικανού, η οποία κατέχει καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ.

H ιστορία της αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Στις 15 Νοεμβρίου 1988, στα πρώτα χρόνια της πρώτης Ιντιφάντα, ο Γιάσερ Αραφάτ, πρόεδρος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ανακήρυξε την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσά της την Ιερουσαλήμ.

Μετά την ανακοίνωση, περισσότερες από 80 χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος, με ισχυρή υποστήριξη από τον Παγκόσμιο Νότο, συμπεριλαμβανομένων εθνών στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και τον αραβικό κόσμο.

Οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη εκείνη την περίοδο το έπραξαν ως μέρος του πρώην σοβιετικού μπλοκ.

Λίγα χρόνια αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου 1993, οι πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών οδήγησαν στην υπογραφή των Συμφωνιών του Όσλο, οι οποίες θα έφερναν την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση με τη μορφή ενός παλαιστινιακού κράτους παράλληλα με το Ισραήλ. Αυτό όμως δεν επιτεύχθηκε ποτέ.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σχεδόν 20 χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ακολουθούμενες από 12 ακόμη χώρες μεταξύ 2000 και 2010 - κυρίως από όλη την Αφρική και τη Νότια Αμερική.

Μέχρι το 2011, όλες οι αφρικανικές χώρες, εκτός από την Ερυθραία και το Καμερούν, είχαν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη.

Το 2012, η Γενική Συνέλευση ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία (138 υπέρ, 9 κατά, 41 αποχές) την αλλαγή του καθεστώτος της Παλαιστίνης σε «κράτος-παρατηρητή μη μέλους» και το 2014, η Σουηδία έγινε η πρώτη χώρα στη Δυτική Ευρώπη που αναγνώρισε την Παλαιστίνη.

Περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη

Στις 22 Μαΐου 2024, η Νορβηγία, η Ιρλανδία και η Ισπανία ανακοίνωσαν διαδοχικά ότι αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη σύμφωνα με τα σύνορα πριν από το 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Σε απάντηση, το Ισραήλ ανακάλεσε τους πρεσβευτές του από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες και υποσχέθηκε να επεκτείνει τους παράνομους οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ως τιμωρία.

Στις 4 Ιουνίου, η Σλοβενία έγινε η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που αναγνώρισε ένα παλαιστινιακό κράτος.

Άλλα ευρωπαϊκά έθνη, όπως η Μάλτα και το Βέλγιο, συζητούν εάν και πότε θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Καμία όμως από τις χώρες της G7 – Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο ή Ηνωμένες Πολιτείες – δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα με εξαίρεση τις υποσχέσεις των Μακρόν, Στάρμερ και Κάρνεϊ.

Δείτε αναλυτικά τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό Κράτος ΕΔΩ.

