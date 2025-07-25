Σε ένα τολμηρό, για πολλούς βήμα, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ με την ανακοίνωσή του ότι πρόκειται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε την ανακοίνωση ως «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, 10 χώρες - το Μεξικό, η Αρμενία, η Σλοβενία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η Ισπανία, οι Μπαχάμες, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, η Τζαμάικα και τα νησιά Μπαρμπάντος - αναγνώρισαν επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης το 2024, αντανακλώντας την αυξανόμενη διεθνή υποστήριξη προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στον πολυετή πόλεμο.

Ποιες χώρες αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη;

Επί του παρόντος, το κράτος της Παλαιστίνης αναγνωρίζεται ως κυρίαρχο έθνος από 147 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ, που αντιπροσωπεύουν το 75% της διεθνούς κοινότητας. Αναγνωρίζεται επίσης από την Αγία Έδρα, το διοικητικό όργανο της Καθολικής Εκκλησίας, και την Πόλη του Βατικανού, η οποία κατέχει καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ.

H ιστορία της αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Στις 15 Νοεμβρίου 1988, στα πρώτα χρόνια της πρώτης Ιντιφάντα, ο Γιάσερ Αραφάτ, πρόεδρος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ανακήρυξε την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσά της την Ιερουσαλήμ.

Μετά την ανακοίνωση, περισσότερες από 80 χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος, με ισχυρή υποστήριξη από τον Παγκόσμιο Νότο, συμπεριλαμβανομένων εθνών στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και τον αραβικό κόσμο.

Οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη εκείνη την περίοδο το έπραξαν ως μέρος του πρώην σοβιετικού μπλοκ.

Λίγα χρόνια αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου 1993, οι πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών οδήγησαν στην υπογραφή των Συμφωνιών του Όσλο, οι οποίες θα έφερναν την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση με τη μορφή ενός παλαιστινιακού κράτους παράλληλα με το Ισραήλ. Αυτό όμως δεν επιτεύχθηκε ποτέ.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σχεδόν 20 χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ακολουθούμενες από 12 ακόμη χώρες μεταξύ 2000 και 2010 - κυρίως από όλη την Αφρική και τη Νότια Αμερική.

Μέχρι το 2011, όλες οι αφρικανικές χώρες, εκτός από την Ερυθραία και το Καμερούν, είχαν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη.

Το 2012, η Γενική Συνέλευση ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία (138 υπέρ, 9 κατά, 41 αποχές) την αλλαγή του καθεστώτος της Παλαιστίνης σε «κράτος-παρατηρητή μη μέλους» και το 2014, η Σουηδία έγινε η πρώτη χώρα στη Δυτική Ευρώπη που αναγνώρισε την Παλαιστίνη.

Περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη

Στις 22 Μαΐου 2024, η Νορβηγία, η Ιρλανδία και η Ισπανία ανακοίνωσαν διαδοχικά ότι αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη σύμφωνα με τα σύνορα πριν από το 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Σε απάντηση, το Ισραήλ ανακάλεσε τους πρεσβευτές του από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες και υποσχέθηκε να επεκτείνει τους παράνομους οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ως τιμωρία.

Στις 4 Ιουνίου, η Σλοβενία έγινε η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που αναγνώρισε ένα παλαιστινιακό κράτος.

Άλλα ευρωπαϊκά έθνη, όπως η Μάλτα και το Βέλγιο, συζητούν εάν και πότε θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Καμία όμως από τις χώρες της G7 – Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο ή Ηνωμένες Πολιτείες – δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα με εξαίρεση την υπόσχεση του Μακρόν.

Αναλυτικά οι χώρες που έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό Κράτος

