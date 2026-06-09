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Η Γαλλία απαγορεύει την είσοδο και στον Σμότριτς μετά τον Μπεν Γκβιρ - Κυρώσεις 6 χωρών για τη Δυτική Όχθη

Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος ατόμων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

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Δυτική Όχθη

Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος ατόμων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Το Παρίσι απαγόρευσε επίσης την είσοδο στη χώρα στον Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Ο Σμότριτς, ο οποίος «προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης» και «υποστηρίζει ανοιχτά» την «επανεποικισμό της Γάζας», απαγορεύεται να εισέλθει στη γαλλική επικράτεια, τόνισε ο Μπαρό στην ανακοίνωσή του.

«Σε τέσσερις ηγέτες οργανώσεων εποίκων και 21 βίαιους εποίκους» απαγορεύεται επίσης να εισέλθουν στη χώρα, πρόσθεσε ο υπουργός, καταγγέλλοντας μια «πολιτική που η συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας, σταθερά προσηλωμένη στη λύση των δύο κρατών, δεν μπορεί να αποδεχτεί».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Δυτική Όχθη Ισραήλ Παλαιστίνιοι κυρώσεις Γαλλία
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