Η Κάμαλα Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2024, ανακοίνωσε σήμερα πως δεν θα θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτρια της Καλιφόρνιας το 2026.

«Τους τελευταίους έξι μήνες, σκέφτηκα σοβαρά να ζητήσω από τους κατοίκους της Καλιφόρνιας το προνόμιο να τους εκπροσωπήσω ως κυβερνήτρια. Αγαπώ αυτήν την πολιτεία, τον λαό της (…) Είναι το σπίτι μου. Αλλά ύστερα από πολύ συλλογισμό, αποφάσισα ότι δεν θα θέσω υποψηφιότητα για κυβερνήτρια σε αυτές τις εκλογές», αναφέρει η Χάρις σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ διεκδίκησε τον προεδρικό θώκο όταν ο Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την εκλογική κούρσα. Μετά την ήττα από τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της, Ντόναλντ Τραμπ, στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, είχε μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πολιτικοί αναλυτές δεν θεωρούν απίθανο το ενδεχόμενο η Χάρις να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2028.

Πηγή: skai.gr

