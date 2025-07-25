Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ερωτηθείς σχετικά από τους δημοσιογράφους, τόνισε ότι «η Ιταλία είναι υπέρ της λύσης των δύο κρατών για δύο λαούς, αλλά η αναγνώριση του νέου παλαιστινιακού κράτους πρέπει να πραγματοποιηθεί συγχρόνως με την αναγνώριση -από μέρους του- του κράτους του Ισραήλ».

«Μας ενδιαφέρει η ειρήνη, όχι η νίκη του ενός επί του άλλου. Είμαστε η χώρα που υποδέχθηκε τους περισσότερους πρόσφυγες από την Γάζα», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας. «Δεν μπορούμε να δεχθούμε άλλες σφαγές και λιμούς, ήρθε η στιγμή για μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Είμαστε φίλοι του Ισραήλ, αλλά τους είπαμε όλα αυτά», ολοκλήρωσε ο Ταγιάνι

Όλα τα κόμματα της ιταλικής αντιπολίτευσης απηύθυναν σήμερα έκκληση στην κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι να ακολουθήσει άμεσα το παράδειγμα της Γαλλίας και να προχωρήσει στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

«Πρόκειται για ένα αναγκαίο βήμα, για να μπορέσει να ξεκινήσει και πάλι μια ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισαν το Δημοκρατικό Κόμμα, το Κίνημα Πέντε Αστέρων, η Ιταλική Αριστερά με τους Οικολόγους και οι ριζοσπάστες του κόμματος «Περισσότερη Ευρώπη».

