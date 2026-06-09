Στις αγορές με επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου βγαίνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, το Ελληνικό Δημόσιο έδωσε εντολή στις τράπεζες Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale προκειμένου να προχωρήσουν στην επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου λήξεως 16th Ιουνίου 2036.

Η έκδοση θα απευθυνθεί σε διεθνείς επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί μέσω κοινοπρακτικής διαδικασίας, ενώ η έναρξή της αναμένεται στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές.

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα επενδυτική βαθμίδα από όλους τους βασικούς οίκους αξιολόγησης, με βαθμολογίες Baa3 από τη Moody's και BBB από S&P, Fitch και DBRS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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