Η Γερμανία δεν σχεδιάζει να αναγνωρίσει βραχυπρόθεσμα παλαιστινιακό κράτος και είπε πως προτεραιότητά της τώρα είναι να επιτευχθεί "πρόοδος που έχει καθυστερήσει πολύ", όπως δήλωσε σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

"Η ασφάλεια του Ισραήλ είναι πρωταρχικής σημασίας για τη γερμανική κυβέρνηση", δήλωσε ο εκπρόσωπος. "Ως εκ τούτου η γερμανική κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος βραχυπρόθεσμα", πρόσθεσε.

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα έρθει μόνο ως ένα από τα τελικά βήματα μιας λύσης δύο κρατών, είπε ο εκπρόσωπος. Οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν επί μακρόν να ιδρύσουν ανεξάρτητο κράτος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ μέσω μιας διαμεσολαβημένης ειρηνευτικής διαδικασίας.

Πολλοί κατηγορούν το Ισραήλ ότι έχει καταστρέψει τις προοπτικές ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους μέσω της αύξησης κατασκευής οικισμών στη Δυτική Όχθη και της ισοπέδωσης του μεγαλύτερου μέρους της Γάζας στη διάρκεια του εν εξελίξει πολέμου.

Το Ισραήλ το αρνείται.

Στην ανακοίνωσή της η γερμανική κυβέρνηση καλεί για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και αφοπλισμό της Χαμάς.

Καλεί επίσης το Ισραήλ να "βελτιώσει αμέσως (...) την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα".

Το Βερολίνο επιμένει στην ανάγκη "μιας βιώσιμης πολιτικής προοπτικής για τη Γάζα, προκειμένου μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός να καταλήξει σε διαρκή ειρήνη".

Και τέλος, η γερμανική κυβέρνηση προειδοποιεί το Ισραήλ ότι "δεν πρέπει να λάβει κανένα νέο μέτρο προς προσάρτηση της Δυτικής Όχθης".

