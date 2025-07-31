Ενδεχόμενο ταξιδιωτικής σύστασης από τις ΗΠΑ στην Κίνα λόγω της έξαρσης του ιού Τσικουνγκούνια

Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) εξετάζουν το ενδεχόμενο να εκδώσουν ταξιδιωτική σύσταση για την Κίνα, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του ιού Τσικουνγκούνια στη χώρα, όπως μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο Bloomberg.

«Τα CDC είναι ενήμερα για την αναφερόμενη έξαρση (των κρουσμάτων του ιού) Τσικουνγκούνια στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας και επί του παρόντος αξιολογούν το μέγεθος και την έκτασή της», δήλωσε στο Bloomberg News εκπρόσωπος των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Ο ιός Τσικουνγκούνια (Chikungunya) μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο κυρίως από μολυσμένα κουνούπια. Προκαλεί πυρετό, σοβαρό πόνο στις αρθρώσεις, μυϊκούς πόνους και πονοκέφαλο. Παρότι συνήθως δεν είναι θανατηφόρος, μικρός αριθμός ασθενών μπορεί να παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές ή χρόνιες παθήσεις.

