Υπουργοί Εξωτερικών 15 χωρών καλούν σε αναγνώριση της Παλαιστίνης

Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών: Ανδόρας, Αυστραλίας, Καναδά, Φινλανδίας, Γαλλίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Νέας Ζηλανδίας, Νορβηγίας, Πορτογαλίας, Αγίου Μαρίνου, Σλοβενίας και Ισπανίας με κοινή τους δήλωση από τη Ν. Υόρκη:

- Καταδικάζουν την αποτρόπαια και αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

- Απαιτούν άμεση εκεχειρία, την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς (συμπεριλαμβανομένων των σορών) και την ανεμπόδιστη πρόσβαση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

- Επαναβεβαιώνουν την αταλάντευτη δέσμευσή τους στο όραμα της λύσης των δύο κρατών, όπου δύο δημοκρατικά κράτη, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, θα ζουν δίπλα-δίπλα ειρηνικά και με ασφάλεια, εντός αναγνωρισμένων και ασφαλών συνόρων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

- Υπογραμμίζουν τη σημασία της ενοποίησης της Λωρίδας της Γάζας με τη Δυτική Όχθη υπό την Παλαιστινιακή Αρχή.

- Εκφράζουν βαθιά ανησυχία για τον υψηλό αριθμό θυμάτων αμάχων και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, και τονίζουμε τον κρίσιμο ρόλο του ΟΗΕ και των οργανισμών του στη διευκόλυνση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Χαιρετίζουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής στις 10 Ιουνίου με τις οποίες:

Καταδικάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Ζητεί την απελευθέρωση των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Δεσμεύεται να τερματίσει το σύστημα παροχής χρηματικών επιδομάτων σε κρατούμενους.

Δεσμεύεται σε μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης.

Δεσμεύεται να προκηρύξει εκλογές εντός ενός έτους για την ανανέωση της πολιτικής γενιάς.

Αποδέχεται την αρχή ενός αποστρατιωτικοποιημένου Παλαιστινιακού Κράτους.

Ενόψει της συνόδου κορυφής των Ηγετών στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο 2025:

- Δηλώνουν ότι έχουν ήδη αναγνωρίσει, εκφράσει πρόθεση ή εξετάζουν θετικά την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, ως ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών, και καλούν όλα τα κράτη που δεν το έχουν πράξει να ανταποκριθούν.

- Παροτρύνουν τις χώρες που δεν έχουν ακόμη εγκαθιδρύσει φυσιολογικές σχέσεις με το Ισραήλ να το πράξουν και να εκφράσουν τη βούλησή τους για έναρξη διαλόγου για την περιφερειακή ενσωμάτωση του Ισραήλ.

- Εκφράζουν την αποφασιστικότητά τους να εργαστούν για την αρχιτεκτονική της «επόμενης ημέρας» στη Γάζα, η οποία να εγγυάται:

Την ανοικοδόμηση της Γάζας,

Τον αφοπλισμό της Χαμάς,

Τον αποκλεισμό της Χαμάς από τη διακυβέρνηση της Παλαιστίνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.