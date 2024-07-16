Μέτσολα και πάλι στην προεδρία της Ευρωβουλής

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επανεξελέγη την Τρίτη με ευρύτατη πλειοψηφία η Ρομπέρτα Μέτσολα από τη Μάλτα. Υπόσχεται «ένα ισχυρό Κοινοβούλιο σε μία ισχυρή Ευρώπη».

Σε μυστική ψηφοφορία που έγινε το πρωί της Τρίτης στο Στρασβούργο, κατά την πρώτη σύγκληση της νέας Ολομέλειας μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, η Ρομπέρτα Μέτσολα, υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), συγκέντρωσε 562 επί συνόλου 623 έγκυρων ψήφων. Η αντίπαλός της Ιρένε Μοντέρο από την πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς έλαβε 61 ψήφους. Άκυρα ήταν 76 ψηφοδέλτια.



Μάλλον, αναμενόμενο ήταν ότι θα επανεκλεγεί η υποψήφια της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλωστε μόλις τη Δευτέρα το βράδυ προέκυψε η ανταγωνιστική, αλλά μάλλον συμβολική υποψηφιότητα της Ισπανίδας Μοντέρο από τους Podemos, η οποία ζητούσε την ψήφο των συναδέλφων της «για μία πράσινη, δημοκρατική, φεμινιστική και αντι-φασιστική Ευρώπη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. H Μέτσολα είναι ευρωβουλευτής από το 2013, ενώ είχε πρωτοεκλεγεί στην προεδρία τον Ιανουάριο του 2022.



Την επανεκλογή Μέτσολα, για θητεία δυόμιση ετών, ακολουθεί η διαδικασία για την εκλογή των 14 αντιπροέδρων της Ευρωβουλής. Για πρώτη φορά μετά από 22 ολόκληρα χρόνια η Ελλάδα μένει χωρίς αντιπρόεδρο, ενώ στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο είχε αναδείξει τον Δημήτρη Παπαδημούλη και την Εύα Καϊλή. Από εδώ και πέρα, το επόμενο «στοίχημα» για μία ενισχυμένη ελληνική εκπροσώπηση στα έδρανα του Στρασβούργου θα είναι η προεδρία σε μία από τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Χρειαζόμαστε ισχυρή ηγεσία»

Στις πρώτες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, μετά την επανεκλογή της, η Ρομπέρτα Μέτσολα έθεσε ως στόχο «ένα ισχυρό Ευρωκοινοβούλιο σε μία ισχυρή Ευρώπη». Όπως ανέφερε, «γνωρίζω ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερη την Ευρώπη. Αλλά για να γίνει αυτό, δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε τη συζήτηση, ούτε την αλλαγή». Παράλληλα, η 45χρονη πολιτικός εμφανίστηκε αποφασισμένη να διεκδικήσει για το Κοινοβούλιο το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας, το οποίο σήμερα ασκεί αποκλειστικά η Κομισιόν.



Απαντώντας σε ερώτηση Κύπριου δημοσιογράφου για μία ενδεχόμενη πρωτοβουλία της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Ρομπέρτα Μέτσολα έκανε λόγο για μία «θλιβερή επέτειο» και παρέπεμψε στις πρώτες συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων της νέας Ευρωβουλής την Τετάρτη, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να ασχοληθούν με το ζήτημα.



Η εκλογή Μέτσολα μπορεί ίσως να θεωρηθεί μία πρώτη ένδειξη ότι τηρείται η «συμφωνία-πακέτο» για την κατανομή των κορυφαίων θέσεων στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με αυτήν το ΕΛΚ εξασφαλίζει την προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου με την Ρομπέρτα Μέτσολα, αλλά και εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η ψηφοφορία για την Κομισιόν αναμένεται την Πέμπτη το μεσημέρι στο Στρασβούργο, αλλά το αποτέλεσμα δεν θεωρείται δεδομένο. Και αυτό γιατί, πρώτον, η ψηφοφορία θα είναι μυστική και, δεύτερον, θα γίνει «μία κι έξω», χωρίς να προβλέπεται επόμενος γύρος για την ανάδειξη προέδρου με πιο ισχνή πλειοψηφία.

Χωρίς εκπλήξεις η πρεμιέρα

Κατά τα άλλα, η «πρεμιέρα» στο Στρασβούργο δεν επιφύλαξε εκπλήξεις. Την έναρξη των εργασιών της νέας Ολομέλειας συνόδευσε όπως πάντα ο ύμνος της Ευρώπης, η «Ωδή στη Χαρά» από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, χωρίς απρόοπτα από το ευρω-σκεπτικιστικό μπλοκ. Ευδιάθετος ο Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής της νέας ακροδεξιάς πολιτικής ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη», μοίραζε χειραψίες στην πρώτη σειρά των εδράνων της Ευρωβουλής. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.