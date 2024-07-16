Η Ρουμανία προσβλέπει στην υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ για την αγορά προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35, ενδεχομένως το φθινόπωρο, αναφέρει σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η Ρουμανία γνωστοποίησε τον Σεπτέμβριο ότι σχεδίαζε να αγοράσει 32 μαχητικά F-35 από την αμερικανική Lockheed Martin έναντι 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσομοιωτές πτήσης και πυρομαχικά.

Ο ρουμάνος υπουργός Άμυνας Άντζελ Τίλβαρ ανέφερε ότι η παράδοση των πρώτων μαχητικών αεροσκαφών δεν αναμένεται πριν από το 2030.

Εν τω μεταξύ, η Ρουμανία έχει αγοράσει 32 μεταχειρισμένα F-16 από τη Νορβηγία, ενώ απέκτησε το 2016 άλλα 17 από την Πορτογαλία.

Η Ρουμανία, η οποία εντάχθηκε στο NATO το 2004, μοιράζεται σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία. Συντρίμμια ρωσικών drones έχουν καταπέσει σε εδάφη της, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον ουκρανικών περιοχών που βρίσκονται κοντά στα ρουμανικά σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

