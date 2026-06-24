Ανατροπή στο κόκκινα δάνεια: «Κούρεμα» δόσεων και αναδρομικά

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Κούρεμα» στις υπέρογκες χρεώσεις σε κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη φέρνει η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που εφαρμόζει πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου: Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κρίνει ότι ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης –όπως ήθελαν οι δανειολήπτες – και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του χρέους, θέση που προέβαλαν τράπεζες και τα funds. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποσαφηνίζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων και θέτει αναδρομική ισχύ.

Συγκεκριμένα, γίνεται ξεκάθαρο ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών, και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Τι αλλάζει στα δάνεια μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Πιο συγκεκριμένα, για καταβολές δόσεων από τώρα και στο εξής ο τόκος υπολογίζεται στη μηναία δόση: Για ενεργές ρυθμίσεις από 5 Ιουνίου 2026, ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 6/2026 την απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ο τόκος θα υπολογίζεται βάση της μηνιαίας δόσης.

Ειδικότερα, ο τόκος που προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη) υπολογίζεται επί της ορισθείσας από το δικαστήριο μηνιαίας δόσης.

Κάθε μηνιαία καταβολή περιλαμβάνει μέρος κεφαλαίου στο ύψος που έχει προσδιοριστεί από την δικαστική απόφαση και τον τόκο που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη έως την καταβολής της επόμενη δόση.

Ειδικά για την πρώτη δόση υπολογίζεται περίοδος τοκοφορίας 30 ημερών.

Τι ισχύει με την αναδρομική ισχύ της ρύθμισης

Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις.

Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή.

Για ενεργές ρυθμίσεις που δεν έχουν περατωθεί ή δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, εφόσον έχουν καταβληθεί υπερβάλλοντα ποσά από τον χρόνο έναρξης της ρύθμισης όπως αυτός προβλέπεται στη δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση που η ρύθμιση έχει μεταρρυθμιστεί με δικαστική απόφαση από το χρόνο έναρξης καταβολών της τελευταίας μεταρρύθμισης, τότε η διαφορά του συνολικού ποσού που έπρεπε να καταβληθεί και αυτού που καταβλήθηκε για την ανωτέρω χρονική περίοδο, αφαιρείται από τις τελευταίες κατά χρονολογική σειρά δόσεις προς καταβολή, απομειώνοντας το συνολικό αριθμό των εναπομενουσών δόσεων προς καταβολή.

Η διαφορά των τόκων που καταβλήθηκαν και αυτών που έπρεπε να καταβληθούν, δυνάμει άλλων μεθόδων υπολογισμού τοκοφορίας, εκλαμβάνεται ως αποπληρωμή κεφαλαίου και απομειώνει το υπόλοιπο της οφειλής όπως έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος.

Αναλυτικά παραδείγματα με το «κούρεμα» στις δόσεις

Ας δούμε όμως τι αλλάζει σε πρώτη φάση -όσον αφορά στο «κούρεμα» των δόσεων- μέσα από παραδείγματα:

Ένα δάνειο 100.000 ευρώ, με αποπληρωμή στα 20 χρόνια και επιτόκιο 4,5%, στην περίπτωση επιβολής τόκου επί του συνόλου του κεφαλαίου, έχει δόση που διαμορφώνεται περίπου στα 616 ευρώ τον μήνα. Από τη στιγμή που ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης, η μηνιαία καταβολή περιορίζεται σχεδόν κατά 200 ευρώ με την δόση του δανείου να πέφτει στην περιοχή των 417 ευρώ τον μήνα.

Συγκεκριμένα, παραδείγματα Εκτοκισμού (Ετήσιο επιτόκιο ~4,5% - 5%)

Οφειλή €50.000 (20 έτη):

Τόκος επί συνόλου κεφαλαίου: Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα €308.

Τόκος επί της μηνιαίας δόσης: Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα €209.

Διαφορά: €99 λιγότερα ανά μήνα

Οφειλή €100.000 (20 έτη):

Τόκος επί συνόλου κεφαλαίου: Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα €616.

Τόκος επί της μηνιαίας δόσης: Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα €417.

Διαφορά: €199 λιγότερα ανά μήνα.

Οφειλή €72.000 (20 έτη, επιτόκιο 3,5%):

Τόκος επί συνόλου κεφαλαίου: Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα €510.

Τόκος επί της μηνιαίας δόσης: Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα €300,88.

Διαφορά: €209,12 λιγότερα ανά μήνα.

Οφειλή €144.000 (20 έτη, επιτόκιο 3,5%):

Τόκος επί συνόλου κεφαλαίου: Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα €1.020.

Τόκος επί της μηνιαίας δόσης: Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα €601,75.

Τι αποδίδει στην πράξη η αναδρομικότητα της ρύθμισης

Πώς θα εφαρμοστεί όμως στην πράξη η αναδρομική ισχύς της ρύθμισης;



Για παράδειγμα, δανειολήπτης που είχε υπόλοιπο οφειλής τον Ιανουάριο 2024 144.500 ευρώ (επιτόκιο 3,6%), με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες (25 χρόνια).

Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού θα πληρώνει δόση 483 ευρώ που αντιστοιχεί σε 482 ευρώ αποπληρωμή κεφαλαίου (χρεολύσιο) και 1 ευρώ τόκος.

Εάν κατέβαλε ποσό 731 ευρώ που αντιστοιχεί στην τοκοχρεωλυτική δόση από τον Ιανουάριο 2024 έως τον Ιούνιο του 2026, θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με (731-483)*30=7.440 ευρώ.

Συνεπώς αντί να του απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου, αυτό το ποσό αφαιρείται από τις δόσεις που έχει να καταλάβει και θα πληρώσει τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ (με την τελευταία δόση να ανέρχεται σε 266 ευρώ).

Συνολικά ο δανειολήπτης αντί να πληρώσει 74.852 ευρώ σε τόκους, θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ.



Πηγή: skai.gr

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