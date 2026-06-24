Πανελλαδικές: Την Πέμπτη οι βαθμολογίες - Πώς θα δουν τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι

Της Μαρίνας Ζιώζιου

Στην πιο κρίσιμη καμπή μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων μπαίνουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών, καθώς την Πέμπτη 25 Ιουνίου, αναμένονται οι βαθμολογίες για τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια. Μετά από εβδομάδες προετοιμασίας, εξετάσεων και αναμονής, χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα θα μάθουν τις επιδόσεις, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τον υπολογισμό των μορίων και τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αποτελεί το πρώτο μεγάλο ορόσημο μετά το τέλος της βασικής εξεταστικής διαδικασίας και, όπως κάθε χρόνο, αναμένεται να προκαλέσει έντονη κινητικότητα σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και φροντιστήρια.

Πώς θα δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Παράλληλα, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες, χωρίς να εμφανίζονται ονοματεπώνυμα, αλλά μόνο οι κωδικοί των υποψηφίων, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.

Η ηλεκτρονική ενημέρωση θα γίνει μέσα από την πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr, η οποία χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για την πρόσβαση των υποψηφίων στα αποτελέσματα των Πανελλαδικών. Η διαδικασία είναι απλή, ωστόσο οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διαθέσιμο τον προσωπικό τους κωδικό, καθώς χωρίς αυτόν δεν είναι δυνατή η αναζήτηση της βαθμολογίας.

Τι ισχύει για την ενημέρωση μέσω SMS

Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS. Η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr παρέμεινε ανοιχτή έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Όσοι ολοκλήρωσαν τη διαδικασία θα λάβουν γραπτό μήνυμα με τις βαθμολογίες τους, ενώ η ίδια υπηρεσία θα αξιοποιηθεί αργότερα και για την ενημέρωση σχετικά με τη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής.

Μετά τους βαθμούς, ο υπολογισμός των μορίων

Η ανακοίνωση των βαθμών, αν και αποτελεί μια στιγμή μεγάλης αγωνίας, δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Αντίθετα, σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης φάσης: του υπολογισμού των μορίων και της κατάρτισης των επιλογών για το Μηχανογραφικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δουν με προσοχή όχι μόνο τη συνολική τους εικόνα, αλλά και το πώς διαμορφώνονται τα μόριά τους ανά επιστημονικό πεδίο, τμήμα και συντελεστή βαρύτητας.

Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού μορίων στη διεύθυνση markcalc.it.minedu.gov.gr. Μέσω της πλατφόρμας, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να εισαγάγουν τις βαθμολογίες τους και να υπολογίσουν τα μόριά τους με βάση τους ισχύοντες συντελεστές. Η χρήση της εφαρμογής είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η τελική εικόνα των μορίων δεν είναι πάντα προφανής με έναν απλό υπολογισμό, λόγω των διαφορετικών συντελεστών που εφαρμόζονται ανά τμήμα.

Ειδικά Μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους έχουν εξεταστεί σε Ειδικά ή Μουσικά Μαθήματα, καθώς και από τους υποψηφίους για τα ΤΕΦΑΑ, όπου συνυπολογίζονται οι πρακτικές δοκιμασίες. Για τις κατηγορίες αυτές, η πλήρης εικόνα των μορίων θα διαμορφωθεί μετά την ανακοίνωση και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ διεξάγονται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου.

Το επόμενο βήμα: Το Μηχανογραφικό

Το επόμενο μεγάλο βήμα για τους υποψηφίους είναι το Μηχανογραφικό Δελτίο. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημιουργίας προσωπικού κωδικού ασφαλείας, του γνωστού password, που είναι απαραίτητο για την ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού. Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου για να αποκτήσουν τον κωδικό τους.

Ο ίδιος κωδικός θα χρησιμοποιηθεί και για την υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, για όσους ενδιαφέρονται για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ. Η διαδικασία αφορά όχι μόνο τους φετινούς υποψηφίους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές, αλλά και τους αποφοίτους προηγούμενων ετών που διεκδικούν φέτος το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, καθώς και τελειόφοιτους που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές αλλά θέλουν να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό.

Οι επιλογές που θα κρίνουν την επόμενη ημέρα

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να κινηθούν με ψυχραιμία. Η πρώτη αντίδραση, είτε θετική είτε απογοητευτική, δεν πρέπει να οδηγήσει σε βιαστικές αποφάσεις. Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού είναι μια διαδικασία που απαιτεί ενημέρωση, ρεαλισμό και προσεκτική αξιολόγηση των επιλογών.

Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι επισημαίνουν κάθε χρόνο ότι η σειρά προτίμησης στο Μηχανογραφικό πρέπει να βασίζεται κυρίως στις πραγματικές επιθυμίες του υποψηφίου και όχι αποκλειστικά στις περσινές βάσεις ή στις εκτιμήσεις που κυκλοφορούν τις πρώτες ημέρες. Οι βάσεις εισαγωγής διαμορφώνονται από πολλούς παράγοντες: τις επιδόσεις των υποψηφίων, τον αριθμό εισακτέων, τη ζήτηση κάθε σχολής, τις επιλογές στο Μηχανογραφικό και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Μια φορτισμένη ημέρα για μαθητές και οικογένειες

Για τις οικογένειες, η αυριανή ημέρα είναι φορτισμένη. Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών συμπυκνώνουν μια μακρά περίοδο κόπου, πίεσης και προσδοκιών. Ωστόσο, οι βαθμοί δεν είναι η μόνη παράμετρος που καθορίζει την επόμενη ημέρα. Η σωστή επιλογή σπουδών, η ενημέρωση για τα προγράμματα των τμημάτων, οι επαγγελματικές προοπτικές, η πόλη φοίτησης και οι προσωπικές κλίσεις του κάθε υποψηφίου είναι στοιχεία που πρέπει να συνυπολογιστούν με σοβαρότητα.

Πηγή: skai.gr

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