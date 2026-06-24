Κομισιόν: Στηρίζουμε πλήρως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει πλήρως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία είναι επιφορτισμένη με την κρίσιμη αποστολή της διερεύνησης και της δίωξης εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ». Αυτό τονίζει ο Ευρωπαίος Επίτροπος McGrath, υπεύθυνος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών, στην απάντηση του σε ερώτηση του αντιπροέδρου της Left και ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Αρβανίτη, σχετικά με τις επιθέσεις που έχουν διατυπωθεί κατά του ευρωπαϊκού θεσμού, της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι και των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφέρει δε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «είναι πρόθυμη να έρθει σε επαφή με τις εθνικές αρχές για να επαναλάβει τη σταθερή υποστήριξή της προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δραστηριότητές της, όπως περιγράφονται ανωτέρω».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπογραμμίζει ο Επίτροπος, «δεσμεύεται από την αρχή του κράτους δικαίου σε όλες τις δραστηριότητές της και υποχρεούται να διεξάγει τις έρευνές της με αμεροληψία και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει, «εκτιμά και σέβεται την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και από τα κράτη μέλη, και υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να είναι σε θέση να διερευνά όλα τα εγκλήματα που θίγουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ανεξάρτητα από το ποιος τα διέπραξε.

Ως εκ τούτου, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή τάσσεται πάντα υπέρ της με σεβασμό ανταλλαγής απόψεων με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και σχετικά με αυτή, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών με τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών, καθώς διαφορετικά θα μπορούσε να υπονομευθεί αδικαιολόγητα η νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτήν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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