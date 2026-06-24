Λέσβος: Ερωτήματα για τον θάνατο 36χρονης γιατρού μετά τον τοκετό

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Λέσβος μετά τον θάνατο μιας 36χρονης γιατρού από επιπλοκές που εμφάνισε έπειτα από τον τοκετό της.

Η γυναίκα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό το μεσημέρι της Παρασκευής, ωστόσο το Σάββατο παρουσίασε επιπλοκές και τη Δευτέρα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μεταφέρθηκε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, επίσης γιατρό. Ωστόσο, παρά τις ιατρικές προσπάθειες κατέληξε λίγες ώρες μετά την άφιξή της, σύμφωνα με το ERTNews.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγική εξέλιξη, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

O διευθυντής της μαιευτικής κλινικής Πέτρος Μαχαίρας δήλωσε συγκλονισμένος και ο ίδιος από την εξέλιξη. «Περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια απάντηση», είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου.

Πηγή: skai.gr

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